我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 點點投同步展開特約店家招募計畫，歡迎南投縣內各類店家踴躍加入。（圖／縣府提供）

南投縣政府推動的數位生活點數平台「點點投」，今已完成系統升級並且重新上線，預計19日正式落地應用。縣府計畫處長邱紹偉表示，新版平台透過優化點數應用、店家服務及數位支付機制，串聯民眾消費、在地商家與各項縣政活動資源，進一步擴大數位點數在地方生活與消費場域的應用。縣府指出，「點點投」自去年10月啟用以來，會員數已突破1萬1千人，不少民眾透過參與活動累積點數，並於合作店家折抵消費，逐步形成結合回饋機制與在地消費的數位生活模式。此次系統升級重點，包括優化特約店家資訊呈現方式，新增分類搜尋、地圖查詢及多元任務參與功能，方便使用者快速掌握周邊店家及優惠資訊。同時，平台也強化店家端的金流服務與帳務管理機制，提供更完整的交易紀錄與管理功能，協助業者提升營運效率。南投縣政府計畫處長邱紹偉表示，「點點投」除提供數位點數服務外，也希望成為串聯消費者、店家與政府資源的平台。未來將持續結合觀光、文化、農業、市集、商圈及各項活動，透過點數回饋鼓勵民眾參與，進一步帶動在地消費與商機。配合新版系統上線，縣府同步啟動特約店家招募作業，邀請南投縣內各類型商家加入。加入平台後，除可提供消費者點數折抵服務，也有機會參與縣府主辦活動及相關行銷推廣計畫，增加品牌曝光與客源接觸機會。此外，「點點投」將於6月19日登場的「2026南投巧克力咖啡節」正式落地應用。活動期間，民眾可於合作店家使用點數折抵消費，體驗新版平台服務。縣府表示，未來將持續透過大型活動與在地品牌合作，擴大點數應用範圍，促進消費循環與地方經濟發展。相關平台資訊及特約店家申請方式，可至「智在南投」平台查詢。