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根據統計目前全台65歲以上失智人口約39.8萬人，未來20年更可能接近70萬人。立法院厚生會「失智症倡議推動委員會」召集人立委林月琴、主委許志成、副會長王正旭與專家學者，今（16）日會同衛福部相關單位召開「失智症政策綱領與基本法推動方向」會議，提出現行政策執行落差，包括強化預防、精進治理與儘速研議推動《失智症基本法》，呼籲政府應透過法制化與精進風險管理，打造更具韌性的失智照護社會。長期關注失智症議題的衛環委員會召委林月琴表示，失智海嘯是需要跨領域面對的國家課題，失智不只是個人疾病，更涉及醫療、長照、社福等跨部會整合。根據國家衛生研究院即將發布的《台灣失智症風險因子管理白皮書》，約有45%的失智症風險與可調控的因子密切相關，包括聽力損失、高血壓、社會孤立等。但目前失智症政策核心仍偏重病後照護，缺乏從「疾病治療」轉向「早期辨識」與「生命歷程風險管理」的制度化引導。林月琴表示，自己已提出《失智症基本法》草案，旨在從制度面明確政府責任與資源配置，確保政策不再零散，讓失智者及其家庭能在法源支持下獲得尊嚴與保障。同時針對現行制度提出質疑，目前成人健康檢查中，與失智高度相關的「聽力、社會孤立、認知功能」等項目多有缺乏，強烈建議國健署應將失智症高風險因子納入宣導推廣，並提出具體政策目標，如將「40歲以上聽力篩檢率」提升至七成，並在10年內讓中年聽損率下降20%。王正旭表示，目前我國失智症人口推估近40萬人，對於高齡人口突破460萬、已邁向超高齡社會的台灣而言，約每12位長者中就有一人罹患失智症，許多家庭都可能正面臨失智症帶來的照顧壓力與挑戰，近期立法院朝野黨團及委員陸續提出失智症基本法草案，顯示社會各界高度關注失智症議題，也反映國人期待政府進一步強化失智症防治政策，並為失智症患者及其家屬建立更完善的支持體系。王正旭表示，主管機關對於特定疾病防治法制化涉及醫療、照護、財政及跨部會協調等多重面向，必須審慎評估與規劃。然而，面對失智症人口持續增加，國家仍應及早建立更完整的政策架構，以因應超高齡社會帶來的挑戰。期待透過此次厚生會失智症倡議推動委員會邀集專家學者、民間團體及行政部門共同討論，凝聚各界共識，從預防、診斷、照顧到家庭支持等面向，逐步建構更完善的失智症支持體系，讓失智症患者及其家庭獲得更周全的照顧與協助。主委暨國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，厚生會失智症倡議推動委員會長期關注失智症防治與照顧議題，過去兩年透過跨領域專家與民間團體共同討論，提出多項政策建議，也獲得政府部門重視並逐步落實。今年委員會持續透過三個工作小組深入研議，聚焦失智症預防、照顧服務及資源整合等重要議題，提出具體政策建言。面對失智症人口持續增加，期待透過政府與民間攜手合作，建立更完整的支持體系，從預防、診斷到照顧全面強化，減輕家庭照顧負擔，讓失智者及其家屬獲得更周全的照顧與支持。社團法人台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症已是全球高齡化社會面臨的重要公共衛生議題。世界衛生組織（WHO）2021年已將失智症列為全球第七大死因，國際失智症協會更預估，到2040年失智症將成為全球第三大死因，在台灣甚至可能躍升為第一大死因。然而，我國現行死因統計方式將阿茲海默症與血管型失智症等不同類型分開計算，導致失智症實際死亡負擔被低估。徐文俊建議，政府應參考國際作法，整合各類失智症相關死因統計，並強化醫事人員對失智症死因判定與識別的教育訓練，讓失智症對國人健康與醫療照護體系造成的影響能被正確呈現，作為未來政策規劃及資源配置的重要依據。中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安也表示，失智友善社區的核心目標，在於打造一個讓失智者能夠持續參與社會、維持自主生活與尊嚴的共融環境。近年我國已推動失智友善居民、友善組織及友善環境等工作，並逐步發展為包含「友善居民、友善組織、友善環境、友善參與」四大核心元素的推動架構。然而，目前各縣市推動模式及成果差異甚大，缺乏一致性的評估標準與指標。因此建議國健署建立全國失智友善社區指標與評比制度，並逐步發展失智友善交通、醫院、金融機構及公共服務流程等具體指標，讓失智友善不只是口號，而是能夠真正落實於社區生活中的具體行動。高雄醫學大學楊淵韓教授指出，失智症防治必須向前延伸，從健康促進開始。目前長照評估系統（CMS）偏重失能，導致心智相關疾病患者評核等級較低，難以獲得足夠資源。專家們共同呼籲，政府應參考白皮書內容，建立「全國失智友善社區指標與評比制度」，並透過檢討ICD死亡統計分類，真實反映失智症的疾病負擔，作為資源配置之依據。衛福部長期照顧司代表對此回應，目前正研擬「失智症防治照護政策綱領行動方案 3.0 (2026-2035)」，將跨域整合12個部會共同推動。針對《失智症基本法》，衛福部表示尊重立法院職權，目前已將失智症政策提升至行政院「長期照顧推動小組」由副院長親自督導，未來將積極優化現有機制。最後林月琴與專家學者共同提出三點訴求，首先是強化預防，依據失智症風險因子白皮書建立生命歷程預防策略，將40歲以上國人聽力篩檢納入預防保健政策，並透過早期發現、早期介入及輔具支持，降低失智症發生風險；第二是精進治理，推動失智症政策由業務量管理轉向成效治理，建立認知功能監測、轉介追蹤及介入成效評估機制，同時建構全國失智友善社區評估指標與認證制度，強化社區支持量能；最後則是法制完善，儘速研議推動《失智症基本法》，建立跨部會整合治理機制，並精進失智症死因統計及ICD分類方式，提升疾病負擔可見性，作為未來政策規劃與資源配置的重要依據。最後，林月琴強調，在失智症人口快速增加的當下，制度不能慢半拍。政府應從預防、診斷、照護到社會支持建立完整體系，唯有透過生命歷程預防、社區支持網絡建構及法制化治理三大面向同步推進，才能真正減輕失智家庭負擔，讓每一位失智者都能在熟悉的社區中有尊嚴地生活。