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日本天王木村拓哉近日以全球品牌大使身分推出眼鏡品牌全新廣告第二彈，在地鐵車廂拍攝體驗上班族日常，更在幕後訪談中大方透露，自己私下最常配戴彩色鏡片的原因，其實單純是「因為有想耍帥的時候」。在公開的幕後花絮裡，木村拓哉分享自己對彩色鏡片的喜愛。他笑說，私下最常戴彩色鏡片的時候，就是「想耍帥的時候」。木村拓哉表示，過去總覺得全黑墨鏡容易遮住眼神，在室內或與人交談時可能顯得有距離感，但彩色鏡片能適度阻擋陽光，又不會完全遮掩眼神，不僅能修飾造型，也能讓交流更加自然輕鬆。而廣告以地鐵車廂為背景，木村拓哉身穿黑色西裝、戴上彩色鏡片眼鏡，在滿載乘客的車廂中移動，甚至被人潮擠得就像是通勤尖峰時段的上班族一般。為了呈現真實感，製作團隊特別在攝影棚內打造一比一實景車廂，從座椅、吊環、路線圖到窗外掠過的光影效果，全都精心還原，細膩程度讓木村拓哉也忍不住當場驚呼：「太厲害了！」除了實景打造的車廂外，團隊還找來20位身穿鮮豔單色服裝的演員參與拍攝，透過色彩豐富的視覺效果呼應品牌主打的彩色鏡片概念，也讓整體廣告更具活力與藝術感。木村拓哉更鼓勵所有成年人勇敢展現魅力，直言如果大人們都不願意讓自己看起來帥氣，年輕世代也難以找到憧憬的對象。他認為，只要透過眼鏡等配件讓自己更有自信、心情變好，正面的能量自然也能感染身邊的人。