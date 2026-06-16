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隨著AI運算需求持續升溫，美系外資最新發布報告表示，重申台積電（2330）「買進」評等，並將目標價由3000元再上調至3500元，為今年第三度調升目標價。美系外資指出，台積電先進製程正處於高速擴產階段，預估2026年至2028年新增先進製程月產能將分別達7萬片、15萬片及17萬片。隨著產能持續開出，晶圓廠設備支出（WFE）可望在2027年出現倍數成長，2028年仍維持雙位數增幅。在先進封裝方面，美系外資認為未來一年台積電將以CoWoS擴產為主軸，滿足AI晶片需求；至於SoIC與CoPoS則可望在2027年下半年至2028年接棒成為成長引擎。報告進一步指出，若新增產能順利滿載，台積電營收與獲利有望於2028年再度加速成長。美系外資預估，台積電2024年至2027年營收及獲利年複合成長率（CAGR）可望超過30%，但市場仍低估其長期成長潛力。短期營運方面，美系外資看好台積電2026年第二季營收有機會優於公司財測區間，毛利率也可望超越市場預期。該機構預估，AI晶片需求、先進製程出貨增加及急單效應，將有助抵銷2奈米製程折舊壓力。此外，美系外資同步上修台積電未來資本支出規模，預估2027年資本支出將達850億美元、2028年進一步升至940億美元，反映公司正積極擴充產能迎接下一波AI基礎建設需求。基於2027年至2028年平均20至25倍本益比推算，美系外資將台積電目標價上調至3500元，ADR目標價則上看700美元。