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▲高雄翰品酒店攜手新鹽埕商圈推出期間限定住房優惠，暑假住房送200元商品抵用券，可於商圈24家合作店家消費折抵。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲ 「Summer Siesta 沁夏假期」住房專案附贈精選池畔輕食1組，可任選日航雞肉凱薩沙拉、日式蟹肉可樂餅、迷你鮪魚可頌、美式手撕BBQ豬肉鳳梨漢堡等輕食，搭配2杯經典夏日無酒精特調飲品。（圖／高雄日航酒店提供）

▲和逸飯店‧高雄中山館攜手「Baby Shark 守護海洋大冒險」親子互動體驗展，推出「Fun玩鯊樂園」住房專案。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

迎接暑假旅遊旺季到來，高雄翰品酒店攜手新鹽埕商圈推出期間限定住房優惠，暑假住房送200元商品抵用券，可於商圈24家合作店家消費折抵。高雄日航酒店推出限量「Summer Siesta 沁夏假期」住房專案，以三大專屬禮遇邀請旅客在城市最美的天際線之間，盡享悠閒愜意的夏日度假時光，7月31日更首度加碼舉辦首場星空池畔派對。和逸飯店‧高雄中山館攜手「Baby Shark 守護海洋大冒險」親子互動體驗展，推出「Fun玩鯊樂園」住房專案。作為鹽埕區指標旅宿，高雄翰品酒店長期致力於推廣在地觀光與文化體驗，希望讓旅客不只是入住飯店，更能深入認識高雄最具歷史底蘊的老城區。高雄翰品酒店攜手新鹽埕商圈推出期間限定住房優惠，自7月1日至8月31日止，凡入住高雄翰品酒店，每房可獲贈總價值200元的新鹽埕商圈商品抵用券（50元券4張），可於商圈24家合作店家消費折抵。透過與新鹽埕商圈合作，串聯在地特色品牌與人氣店家，打造「住一天、玩整區、吃遍鹽埕」的旅遊新玩法。高雄日航酒店限量「Summer Siesta 沁夏假期」住房專案，入住期間自6月19日至9月20日止，推出「精選池畔輕食、造型泳圈、夢時代摩天輪券」三大專屬禮遇。7月31日更首度加碼舉辦首場星空池畔派對，DJ現場熱力開播，為今年夏天再添一份熱鬧驚喜。當日住宿賓客免費入場，訪客門票售價500元，活動當日憑入場券再享22F天空酒吧餐飲9折優惠。和逸飯店‧高雄中山館「Fun玩鯊樂園」住房專案即日起開放預訂至8月30日止，入住即可獲得「Baby Shark 守護海洋大冒險高雄站」展覽票券組，內含孩童票1張及成人票2張。此外，專案亦提供自助式早餐，並可提前預約限量Cozzi Kids小貴賓專屬個人用品，包含兒童拖鞋、浴袍及毯子等，貼心照顧親子家庭需求。除了住房專案外，飯店也規劃一系列暑期限定親子互動活動。7月1日至8月30日活動期間，凡12歲以下孩童同行入住，於館內拍照打卡並追蹤和逸飯店‧高雄中山館Facebook或Instagram，即可獲贈可愛氣球乙個，入住期間於社群平台分享住宿體驗，可再參加轉盤抽獎，有機會獲得精選贈禮。