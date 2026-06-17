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Netflix韓劇《鐵拳教育》近日全集上線，飾演呆萌事務官奉靳代的表志勳（P.O）昨（16）日接受韓媒訪問時，除了分享作品想傳達的核心訊息，也大方談及首次合作的金武烈。表志勳毫不掩飾對前輩的崇拜之情，直呼對方不僅帥氣，還是自己未來想成為的模樣。表志勳聊起和金武烈合作的感受，他笑說，每次看到對方都會激起自己管理身材和健康的動力，直呼：「看到武烈哥，我就會想著以後到了那個年紀，也要像他一樣健康、性感又帥氣，甚至還能把動作戲演得那麼好。」他更直言，希望自己未來40多歲時，也能成為像金武烈那樣的男人。除了演員身分，表志勳也被問到粉絲期待已久的Block B回歸計畫。他表示，Block B對自己而言就像家人，也是隨時都能回去的家，並強調團體其實從未解散。目前成員們仍持續討論回歸方向，從音樂風格到活動時機都在審慎規劃，希望未來能以更好的模樣再次與粉絲見面。另外，表志勳也坦言，過去曾擔心綜藝節目留下的親民形象，會不會影響觀眾投入角色。但隨著演員經歷逐漸累積，他認為最重要的還是實力，他認為：「只要把戲演好、持續進步，這些問題自然不會成為阻礙。」展現出對演戲工作的認真態度與堅定信念。