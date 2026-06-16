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▲2026年世界盃J組6月17日開踢，奧地利首戰約旦。（圖／翻攝自FIFA官網）

📍約旦VS奧地利戰力分析

▲2026世界盃J組，奧地利球隊的精神領袖兼隊長阿拉巴（David Alaba）已恢復全面訓練。（圖／美聯社／達志影像）

📍約旦VS奧地利傷兵名單與預計先發

▲2026世界盃J組，約旦主力缺席的情況下，將倚賴奧爾萬（Ali Olwan）在前線衝鋒陷陣，並與塔馬利（Mousa Tamari）及法胡里（Odeh Fakhoury）共同組成鋒線三劍客。（圖／美聯社／達志影像）

⚽奧地利預計先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 施拉格爾 Alexander Schlagerr 後衛 姆韋內 Konrad Laimer 後衛 林哈特 Philipp Lienhart 後衛 阿拉巴 David Alaba 中場 萊默爾 Konrad Laimer 中場 施拉格爾 Xaver Schlager 中場 塞瓦爾德 Nicolas Seiwald 中場 施密德 Romano Schmid 中場 薩比策 Marcel Sabitzer 前鋒 格雷戈里奇 Michael Gregoritsch 前鋒 阿瑙托維奇 Marko Arnautovic

⚽約旦預計先發（5-4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 阿布萊拉 Yazid Abulaila 後衛 奧貝德 Saleem Obaid 後衛 阿爾-阿拉伯 Yazan Al Arab 後衛 納西卜 Abdallah Nasib 後衛 哈達德 Ihsan Hadda 中場 阿爾-拉什丹 Nizar Al Rashdan 中場 阿爾-拉瓦比德 Noor Al Rawabdeh 中場 塔哈 Mohannad Abu Taha 中場 塔馬里 Musa Al Taamari 中場 奧爾萬 Ali Olwan 前鋒 法胡里 Odeh Al-Fakhouri

📍約旦VS奧地利近期戰績

📍2026世界盃約旦國家隊球員名單

📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單

📍2026世界盃J組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月17日（三） 早上09：00 阿根廷vs阿爾及利亞 箭頭體育場／堪薩斯 6月17日（三） 中午12：00 奧地利vs約旦 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月23日（二） 凌晨01：00 阿根廷vs奧地利 AT&T體育場／阿靈頓 6月23日（二） 早上11：00 約旦vs阿爾及利亞 利惠體育場／舊金山 第3輪 6月28日（日） 早上10：00 阿爾及利亞vs奧地利 箭頭體育場／堪薩斯 6月28日（日） 早上10：00 約旦vs阿根地 AT&T體育場／阿靈頓

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月17日J組賽事開踢，奧地利自1998年法國世界盃後，睽違28年重返會內賽，首戰遭遇「新同學」約旦；雙方近期戰況正好相反，奧地利帶著3連勝及5連不敗的絕佳氣勢迎接小組賽，約旦則是遭遇5連不勝的小低潮。：約旦 vs 奧地利（世界盃J組小組賽）：2026年6月17日中午12點（台灣時間）：利惠體育場（美國加州）：貝伊達（Dahane Beida，茅利塔尼亞）奧地利在歐洲區世界盃資格場中表現極佳，在8場比賽中取得了6勝1平1負的亮眼戰績。在最後一輪分組賽中，憑藉著格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）在第 77分鐘的關鍵追平分，奧地利以1：1戰平波士尼亞與赫塞哥維納（波赫），這寶貴的1積分確保了奧地利高居小組榜首，成功挺進世界盃。相較之下，奧地利此役的對手約旦，被外界普遍視為J組中實力最弱的隊伍。約旦在亞洲區格賽第3輪中拿到世界盃門票，他們在10場比賽獲得16分積分，以微弱優勢壓倒伊拉克，獲得小組第2名。這讓約旦成功鎖定了直接晉級會內賽的資格，創下隊史首次打入世界盃的紀錄。總教練朗尼克在首場比賽中必須面臨中場核心鮑姆加特納（Christoph Baumgartner）缺陣的考驗。這位極具創造力的球星在賽前集訓時大腿嚴重受傷。在他缺席期間，薩比策（Marcel Sabitzer）將承擔起前場進攻組織的重任。柳比契奇（Dejan Ljubicic）雖作為替補人選緊急入隊，但此役很可能先在替補席待命。好消息是，球隊的精神領袖兼隊長阿拉巴（David Alaba）已恢復全面訓練。這位防線大將已擺脫輕微的肌肉緊繃傷勢，將與林哈特（Philipp Lienhart）坐鎮後防中路。跑動積極的中場萊默爾（Konrad Laimer）也已獲准上場，他在日前對陣突尼西亞的友誼賽中所領到的紅牌，並不適用於小組賽。施拉格爾（Xaver Schlager）與塞瓦爾德（Nicolas Seiwald）將組成強悍的雙後衛，為球隊的壓迫體系提供源源不絕的動力。施密德（Romano Schmid）與格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）則負責從邊路提供關鍵的進攻支援。鋒線部分，將由奧地利隊史進球紀錄保持人、老將阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）掛帥單箭頭。守門員施拉格爾（Alexander Schlager）則將在這條經驗豐富的防線後方把守最後一道關卡。總教練塞拉米（Jamal Sellami）的球隊在賽前遭遇打擊，薩布拉（Ibrahim Sabra）因傷被迫退出大名單，並由塔哈（Mohammad Taha）緊急替補入隊。此外，約旦還將缺少前鋒利刃阿爾-奈馬特（Yazan Al-Naimat），他在世界盃資格賽期間攻入8球，但自去年12月以來便因傷缺陣至今，遺憾無緣本屆賽事。在阿爾-奈馬特缺席的情況下，約旦將倚賴奧爾萬（Ali Olwan）在前線衝鋒陷陣，並與塔馬利（Mousa Tamari）及法胡里（Odeh Fakhoury）共同組成鋒線三劍客。中場方面，阿爾-拉瓦比德（Noor Al-Rawabdeh）與阿爾-拉什丹（Nizar Mahmoud Al Rashdan）很可能坐鎮中路，阿布·塔哈（Mohannad Abu Taha）與哈達德（Ehsan Haddad）則將負責邊路的拉開與突擊。最後，防線將由奧貝德（Saleem Obaid）、納西卜（Abdallah Nasib）與阿爾-阿拉伯（Yazan Al-Arab）組成三中衛防線，在門將阿布萊拉（Yazeed Abulaila）前方築起防盾。：奧地利在晉級會內賽後依然保持著火熱的氣勢，在隨後的3場世界盃熱身友誼賽中取得全勝。先是以5：1大勝迦納，隨後又分別以1：0擊敗韓國與突尼西亞。帶著3連勝及5連不敗的絕佳氣勢，迎戰世界盃J組的首場比賽。由於隨後將面對同組中實力強勁的阿根廷與阿爾及利亞，奧地利極度渴望在首戰全取3分積分。奧地利的目標是自1954年以來首次殺入世界盃的淘汰賽階段。負、勝、平、勝、勝、勝：約旦在晉級會內賽之後，在阿拉伯盃（Arab Cup）再次展現黑馬本色一路殺進決賽，可惜在延長賽後以2：3惜敗摩洛哥，與冠軍擦身而過。不幸的是，約旦隨後未能從這場失利的陰影中走出來。在世界盃前的4場友誼賽中僅取得2和2負，這意味著他們將帶著連續 5場不勝的低迷狀態進入世界盃。勝、負、平、平、負、負門將：阿布萊拉（Yazid Abulaila） 、阿爾-法胡里（Abdallah Al Fakhouri）、班尼阿蒂亞（Nour Bani Attiah）後衛：哈達德（Ihsan Haddad）、阿布阿爾納迪（Mohammad Abualnadi）、阿布達哈布（Husam Abu Dahab）、阿布哈希什（Mohammad Abu Hashish）、阿爾-阿拉伯（Yazan Al Arab）、納西卜（Abdallah Nasib）、奧貝德（Saleem Obaid）、阿爾-羅桑（Saed Al-Rosan）、阿爾-羅桑（Anas Badawi）、阿布塔哈（Mohannad Abu Taha）中場：阿爾達烏德（Mohammad Al Dawoud）、阿爾-拉什丹（Nizar Al Rashdan）、阿爾-拉瓦比德（Noor Al Rawabdeh）、阿耶德（Rajaei Ayed）、 賈穆斯（Amer Jamous）、薩德（Ibrahim Sadeh）前鋒：阿爾-馬爾迪（Mahmoud Al-Mardi）、 阿爾-塔馬里（Musa Al Taamari）、奧爾萬（Ali Olwan）、薩布拉（Ibrahim Sabra）、 阿爾-法胡里（Odeh Al-Fakhouri） 、阿布·茲賴克（Mohammad Abu Zraiq）、阿扎伊澤（Ali Azaizeh）門將：施拉格爾（Alexander Schlager）、維格勒（Florian Wiegele）、彭茨（Patrick Pentz）後衛：阿芬格魯伯（David Affengruber）、丹索（Kevin Danso）、波施（Stefan Posch）、阿拉巴（David Alaba）、林哈特（Philipp Lienhart）、姆韋內（Phillip Mwene）、弗里德爾（Marco Friedl）、斯沃博達（Michael Svoboda）中場：施拉格爾（Xaver Schlager）、塞瓦爾德（Nicolas Seiwald）、薩比策（Marcel Sabitzer）、格里利奇（Florian Grillitsch）、丘庫埃梅卡（Carney Chukwuemeka）、施密德（Romano Schmid）、萊默爾（Konrad Laimer）、普拉斯（Alexander Prass）、瓦納（Paul Wanner）、修普夫（Alessandro Schoepf）前鋒：阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）、格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）、卡拉季奇（Sasa Kalajdzic）、維默爾（Patrick Wimmer）