2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月17日J組賽事開踢，奧地利自1998年法國世界盃後，睽違28年重返會內賽，首戰遭遇「新同學」約旦；雙方近期戰況正好相反，奧地利帶著3連勝及5連不敗的絕佳氣勢迎接小組賽，約旦則是遭遇5連不勝的小低潮。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場J組約旦VS奧地利的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/17 約旦VS奧地利基本資訊
📍約旦VS奧地利戰力戰力分析
📍約旦VS奧地利預計先發名單與傷兵名單
📍約旦VS奧地利近期戰績
📍2026世界盃約旦國家隊球員名單
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
📍2026世界盃J組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/17約旦VS奧地利基本資訊
📍比賽對戰：約旦 vs 奧地利（世界盃J組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月17日中午12點（台灣時間）
📍比賽地點：利惠體育場（美國加州）
📍主裁判：貝伊達（Dahane Beida，茅利塔尼亞）
📍約旦VS奧地利戰力分析
奧地利：奧地利在歐洲區世界盃資格場中表現極佳，在8場比賽中取得了6勝1平1負的亮眼戰績。在最後一輪分組賽中，憑藉著格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）在第 77分鐘的關鍵追平分，奧地利以1：1戰平波士尼亞與赫塞哥維納（波赫），這寶貴的1積分確保了奧地利高居小組榜首，成功挺進世界盃。
約旦：相較之下，奧地利此役的對手約旦，被外界普遍視為J組中實力最弱的隊伍。約旦在亞洲區格賽第3輪中拿到世界盃門票，他們在10場比賽獲得16分積分，以微弱優勢壓倒伊拉克，獲得小組第2名。這讓約旦成功鎖定了直接晉級會內賽的資格，創下隊史首次打入世界盃的紀錄。
📍約旦VS奧地利傷兵名單與預計先發
傷兵名單
奧地利：總教練朗尼克在首場比賽中必須面臨中場核心鮑姆加特納（Christoph Baumgartner）缺陣的考驗。這位極具創造力的球星在賽前集訓時大腿嚴重受傷。在他缺席期間，薩比策（Marcel Sabitzer）將承擔起前場進攻組織的重任。柳比契奇（Dejan Ljubicic）雖作為替補人選緊急入隊，但此役很可能先在替補席待命。
好消息是，球隊的精神領袖兼隊長阿拉巴（David Alaba）已恢復全面訓練。這位防線大將已擺脫輕微的肌肉緊繃傷勢，將與林哈特（Philipp Lienhart）坐鎮後防中路。跑動積極的中場萊默爾（Konrad Laimer）也已獲准上場，他在日前對陣突尼西亞的友誼賽中所領到的紅牌，並不適用於小組賽。
施拉格爾（Xaver Schlager）與塞瓦爾德（Nicolas Seiwald）將組成強悍的雙後衛，為球隊的壓迫體系提供源源不絕的動力。施密德（Romano Schmid）與格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）則負責從邊路提供關鍵的進攻支援。鋒線部分，將由奧地利隊史進球紀錄保持人、老將阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）掛帥單箭頭。守門員施拉格爾（Alexander Schlager）則將在這條經驗豐富的防線後方把守最後一道關卡。
約旦：總教練塞拉米（Jamal Sellami）的球隊在賽前遭遇打擊，薩布拉（Ibrahim Sabra）因傷被迫退出大名單，並由塔哈（Mohammad Taha）緊急替補入隊。此外，約旦還將缺少前鋒利刃阿爾-奈馬特（Yazan Al-Naimat），他在世界盃資格賽期間攻入8球，但自去年12月以來便因傷缺陣至今，遺憾無緣本屆賽事。
在阿爾-奈馬特缺席的情況下，約旦將倚賴奧爾萬（Ali Olwan）在前線衝鋒陷陣，並與塔馬利（Mousa Tamari）及法胡里（Odeh Fakhoury）共同組成鋒線三劍客。
中場方面，阿爾-拉瓦比德（Noor Al-Rawabdeh）與阿爾-拉什丹（Nizar Mahmoud Al Rashdan）很可能坐鎮中路，阿布·塔哈（Mohannad Abu Taha）與哈達德（Ehsan Haddad）則將負責邊路的拉開與突擊。
最後，防線將由奧貝德（Saleem Obaid）、納西卜（Abdallah Nasib）與阿爾-阿拉伯（Yazan Al-Arab）組成三中衛防線，在門將阿布萊拉（Yazeed Abulaila）前方築起防盾。
預計先發陣容
⚽奧地利預計先發（4-2-3-1）：
⚽約旦預計先發（5-4-1）：
📍約旦VS奧地利近期戰績
奧地利：奧地利在晉級會內賽後依然保持著火熱的氣勢，在隨後的3場世界盃熱身友誼賽中取得全勝。先是以5：1大勝迦納，隨後又分別以1：0擊敗韓國與突尼西亞。帶著3連勝及5連不敗的絕佳氣勢，迎戰世界盃J組的首場比賽。
由於隨後將面對同組中實力強勁的阿根廷與阿爾及利亞，奧地利極度渴望在首戰全取3分積分。奧地利的目標是自1954年以來首次殺入世界盃的淘汰賽階段。
奧地利近況： 負、勝、平、勝、勝、勝
約旦：約旦在晉級會內賽之後，在阿拉伯盃（Arab Cup）再次展現黑馬本色一路殺進決賽，可惜在延長賽後以2：3惜敗摩洛哥，與冠軍擦身而過。
不幸的是，約旦隨後未能從這場失利的陰影中走出來。在世界盃前的4場友誼賽中僅取得2和2負，這意味著他們將帶著連續 5場不勝的低迷狀態進入世界盃。
約旦近況： 勝、負、平、平、負、負
📍2026世界盃約旦國家隊球員名單
門將：阿布萊拉（Yazid Abulaila） 、阿爾-法胡里（Abdallah Al Fakhouri）、班尼阿蒂亞（Nour Bani Attiah）
後衛：哈達德（Ihsan Haddad）、阿布阿爾納迪（Mohammad Abualnadi）、阿布達哈布（Husam Abu Dahab）、阿布哈希什（Mohammad Abu Hashish）、阿爾-阿拉伯（Yazan Al Arab）、納西卜（Abdallah Nasib）、奧貝德（Saleem Obaid）、阿爾-羅桑（Saed Al-Rosan）、阿爾-羅桑（Anas Badawi）、阿布塔哈（Mohannad Abu Taha）
中場：阿爾達烏德（Mohammad Al Dawoud）、阿爾-拉什丹（Nizar Al Rashdan）、阿爾-拉瓦比德（Noor Al Rawabdeh）、阿耶德（Rajaei Ayed）、 賈穆斯（Amer Jamous）、薩德（Ibrahim Sadeh）
前鋒：阿爾-馬爾迪（Mahmoud Al-Mardi）、 阿爾-塔馬里（Musa Al Taamari）、奧爾萬（Ali Olwan）、薩布拉（Ibrahim Sabra）、 阿爾-法胡里（Odeh Al-Fakhouri） 、阿布·茲賴克（Mohammad Abu Zraiq）、阿扎伊澤（Ali Azaizeh）
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
門將：施拉格爾（Alexander Schlager）、維格勒（Florian Wiegele）、彭茨（Patrick Pentz）
後衛：阿芬格魯伯（David Affengruber）、丹索（Kevin Danso）、波施（Stefan Posch）、阿拉巴（David Alaba）、林哈特（Philipp Lienhart）、姆韋內（Phillip Mwene）、弗里德爾（Marco Friedl）、斯沃博達（Michael Svoboda）
中場：施拉格爾（Xaver Schlager）、塞瓦爾德（Nicolas Seiwald）、薩比策（Marcel Sabitzer）、格里利奇（Florian Grillitsch）、丘庫埃梅卡（Carney Chukwuemeka）、施密德（Romano Schmid）、萊默爾（Konrad Laimer）、普拉斯（Alexander Prass）、瓦納（Paul Wanner）、修普夫（Alessandro Schoepf）
前鋒：阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）、格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）、卡拉季奇（Sasa Kalajdzic）、維默爾（Patrick Wimmer）
📍2026世界盃J組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026世界盃6/17 約旦VS奧地利基本資訊
📍約旦VS奧地利戰力戰力分析
📍約旦VS奧地利預計先發名單與傷兵名單
📍約旦VS奧地利近期戰績
📍2026世界盃約旦國家隊球員名單
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
📍2026世界盃J組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：約旦 vs 奧地利（世界盃J組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月17日中午12點（台灣時間）
📍比賽地點：利惠體育場（美國加州）
📍主裁判：貝伊達（Dahane Beida，茅利塔尼亞）
奧地利：奧地利在歐洲區世界盃資格場中表現極佳，在8場比賽中取得了6勝1平1負的亮眼戰績。在最後一輪分組賽中，憑藉著格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）在第 77分鐘的關鍵追平分，奧地利以1：1戰平波士尼亞與赫塞哥維納（波赫），這寶貴的1積分確保了奧地利高居小組榜首，成功挺進世界盃。
約旦：相較之下，奧地利此役的對手約旦，被外界普遍視為J組中實力最弱的隊伍。約旦在亞洲區格賽第3輪中拿到世界盃門票，他們在10場比賽獲得16分積分，以微弱優勢壓倒伊拉克，獲得小組第2名。這讓約旦成功鎖定了直接晉級會內賽的資格，創下隊史首次打入世界盃的紀錄。
傷兵名單
奧地利：總教練朗尼克在首場比賽中必須面臨中場核心鮑姆加特納（Christoph Baumgartner）缺陣的考驗。這位極具創造力的球星在賽前集訓時大腿嚴重受傷。在他缺席期間，薩比策（Marcel Sabitzer）將承擔起前場進攻組織的重任。柳比契奇（Dejan Ljubicic）雖作為替補人選緊急入隊，但此役很可能先在替補席待命。
好消息是，球隊的精神領袖兼隊長阿拉巴（David Alaba）已恢復全面訓練。這位防線大將已擺脫輕微的肌肉緊繃傷勢，將與林哈特（Philipp Lienhart）坐鎮後防中路。跑動積極的中場萊默爾（Konrad Laimer）也已獲准上場，他在日前對陣突尼西亞的友誼賽中所領到的紅牌，並不適用於小組賽。
施拉格爾（Xaver Schlager）與塞瓦爾德（Nicolas Seiwald）將組成強悍的雙後衛，為球隊的壓迫體系提供源源不絕的動力。施密德（Romano Schmid）與格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）則負責從邊路提供關鍵的進攻支援。鋒線部分，將由奧地利隊史進球紀錄保持人、老將阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）掛帥單箭頭。守門員施拉格爾（Alexander Schlager）則將在這條經驗豐富的防線後方把守最後一道關卡。
在阿爾-奈馬特缺席的情況下，約旦將倚賴奧爾萬（Ali Olwan）在前線衝鋒陷陣，並與塔馬利（Mousa Tamari）及法胡里（Odeh Fakhoury）共同組成鋒線三劍客。
中場方面，阿爾-拉瓦比德（Noor Al-Rawabdeh）與阿爾-拉什丹（Nizar Mahmoud Al Rashdan）很可能坐鎮中路，阿布·塔哈（Mohannad Abu Taha）與哈達德（Ehsan Haddad）則將負責邊路的拉開與突擊。
最後，防線將由奧貝德（Saleem Obaid）、納西卜（Abdallah Nasib）與阿爾-阿拉伯（Yazan Al-Arab）組成三中衛防線，在門將阿布萊拉（Yazeed Abulaila）前方築起防盾。
預計先發陣容
⚽奧地利預計先發（4-2-3-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|施拉格爾
|Alexander Schlagerr
|後衛
|姆韋內
|Konrad Laimer
|後衛
|林哈特
|Philipp Lienhart
|後衛
|阿拉巴
|David Alaba
|中場
|萊默爾
|Konrad Laimer
|中場
|施拉格爾
|Xaver Schlager
|中場
|塞瓦爾德
|Nicolas Seiwald
|中場
|施密德
|Romano Schmid
|中場
|薩比策
|Marcel Sabitzer
|前鋒
|格雷戈里奇
|Michael Gregoritsch
|前鋒
|阿瑙托維奇
|Marko Arnautovic
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|阿布萊拉
|Yazid Abulaila
|後衛
|奧貝德
|Saleem Obaid
|後衛
|阿爾-阿拉伯
|Yazan Al Arab
|後衛
|納西卜
|Abdallah Nasib
|後衛
|哈達德
|Ihsan Hadda
|中場
|阿爾-拉什丹
|Nizar Al Rashdan
|中場
|阿爾-拉瓦比德
|Noor Al Rawabdeh
|中場
|塔哈
|Mohannad Abu Taha
|中場
|塔馬里
|Musa Al Taamari
|中場
|奧爾萬
|Ali Olwan
|前鋒
|法胡里
|Odeh Al-Fakhouri
奧地利：奧地利在晉級會內賽後依然保持著火熱的氣勢，在隨後的3場世界盃熱身友誼賽中取得全勝。先是以5：1大勝迦納，隨後又分別以1：0擊敗韓國與突尼西亞。帶著3連勝及5連不敗的絕佳氣勢，迎戰世界盃J組的首場比賽。
由於隨後將面對同組中實力強勁的阿根廷與阿爾及利亞，奧地利極度渴望在首戰全取3分積分。奧地利的目標是自1954年以來首次殺入世界盃的淘汰賽階段。
奧地利近況： 負、勝、平、勝、勝、勝
約旦：約旦在晉級會內賽之後，在阿拉伯盃（Arab Cup）再次展現黑馬本色一路殺進決賽，可惜在延長賽後以2：3惜敗摩洛哥，與冠軍擦身而過。
不幸的是，約旦隨後未能從這場失利的陰影中走出來。在世界盃前的4場友誼賽中僅取得2和2負，這意味著他們將帶著連續 5場不勝的低迷狀態進入世界盃。
約旦近況： 勝、負、平、平、負、負
📍2026世界盃約旦國家隊球員名單
門將：阿布萊拉（Yazid Abulaila） 、阿爾-法胡里（Abdallah Al Fakhouri）、班尼阿蒂亞（Nour Bani Attiah）
後衛：哈達德（Ihsan Haddad）、阿布阿爾納迪（Mohammad Abualnadi）、阿布達哈布（Husam Abu Dahab）、阿布哈希什（Mohammad Abu Hashish）、阿爾-阿拉伯（Yazan Al Arab）、納西卜（Abdallah Nasib）、奧貝德（Saleem Obaid）、阿爾-羅桑（Saed Al-Rosan）、阿爾-羅桑（Anas Badawi）、阿布塔哈（Mohannad Abu Taha）
中場：阿爾達烏德（Mohammad Al Dawoud）、阿爾-拉什丹（Nizar Al Rashdan）、阿爾-拉瓦比德（Noor Al Rawabdeh）、阿耶德（Rajaei Ayed）、 賈穆斯（Amer Jamous）、薩德（Ibrahim Sadeh）
前鋒：阿爾-馬爾迪（Mahmoud Al-Mardi）、 阿爾-塔馬里（Musa Al Taamari）、奧爾萬（Ali Olwan）、薩布拉（Ibrahim Sabra）、 阿爾-法胡里（Odeh Al-Fakhouri） 、阿布·茲賴克（Mohammad Abu Zraiq）、阿扎伊澤（Ali Azaizeh）
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
門將：施拉格爾（Alexander Schlager）、維格勒（Florian Wiegele）、彭茨（Patrick Pentz）
後衛：阿芬格魯伯（David Affengruber）、丹索（Kevin Danso）、波施（Stefan Posch）、阿拉巴（David Alaba）、林哈特（Philipp Lienhart）、姆韋內（Phillip Mwene）、弗里德爾（Marco Friedl）、斯沃博達（Michael Svoboda）
中場：施拉格爾（Xaver Schlager）、塞瓦爾德（Nicolas Seiwald）、薩比策（Marcel Sabitzer）、格里利奇（Florian Grillitsch）、丘庫埃梅卡（Carney Chukwuemeka）、施密德（Romano Schmid）、萊默爾（Konrad Laimer）、普拉斯（Alexander Prass）、瓦納（Paul Wanner）、修普夫（Alessandro Schoepf）
前鋒：阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）、格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）、卡拉季奇（Sasa Kalajdzic）、維默爾（Patrick Wimmer）
📍2026世界盃J組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月17日（三）
|早上09：00
|阿根廷vs阿爾及利亞
|箭頭體育場／堪薩斯
|6月17日（三）
|中午12：00
|奧地利vs約旦
|利惠體育場／舊金山
|第2輪
|6月23日（二）
|凌晨01：00
|阿根廷vs奧地利
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月23日（二）
|早上11：00
|約旦vs阿爾及利亞
|利惠體育場／舊金山
|第3輪
|6月28日（日）
|早上10：00
|阿爾及利亞vs奧地利
|箭頭體育場／堪薩斯
|6月28日（日）
|早上10：00
|約旦vs阿根地
|AT&T體育場／阿靈頓
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想
更多「2026世界盃」相關新聞。