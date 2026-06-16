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批中國「養套殺」才是農民最大風險

台中市長盧秀燕今天痛批民進黨阻止縣市首長參加海峽論壇，形同封殺農民、封殺人民，直言「於心何忍」。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻反擊，指海峽論壇是中國國台辦主導的對台統戰平台，真正傷害台灣農民的正是中國長年慣用的「養、套、殺」手法。盧秀燕忘了中國曾以政治因素為由，陸續禁止鳳梨、釋迦、石斑魚輸入，根本是倒果為因。周永鴻表示，盧秀燕結束10天歐洲出訪，僅以「順利圓滿」、「想見的都見到了」概括行程成果，卻說不清為台中帶回哪些具體效益。回國後第一件事不是聚焦市政，而是急著砲轟中央、替國民黨縣市首長無法參加海峽論壇抱屈。他質疑盧秀燕口口聲聲說要「為台灣找出路」，卻對市政缺乏急迫感，反而對統戰論壇議題高度積極。無論是出訪歐洲還是批評中央，包裝的都是自己的政治野心，而不是為台中市民謀福利。周永鴻指出，海峽論壇是中國國台辦主導的對台統戰平台，盧秀燕將參與論壇講成「為農民發聲」，根本是倒果為因！因為真正傷害台灣農民的，正是中國長年「養、套、殺」的慣用手法，先用契作採購、大量進口等方式吸引農民依賴單一市場，再以政治理由片面中止採購，鳳梨、釋迦、石斑魚一個個說斷就斷，農民蒙受重大損失卻求償無門，都是血淋淋的前車之鑑。周永鴻批評，盧秀燕不但沒有譴責中國將農民當成政治籌碼，反而將地方首長前往統戰舞台包裝成「替農民發聲」，等於把農民往養套殺的陷阱裡推。盧秀燕若真心關心台中農民，應該優先照顧在地農業發展、協助拓展中國以外的多元市場，而非替中國統戰活動背書，讓農民再次陷入「養套殺」的循環。