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▲干貝佐紫蘇油醋 by inari。（圖／記者蕭涵云攝）

▲關東煮盛和 by Logy。（圖／記者蕭涵云攝）

《主廚下班了》名廚宵夜場！八道式套餐推薦菜色（每套1880元+10%）：

▲鮭魚卵明太子馬鈴薯沙拉 by Goh。（圖／記者蕭涵云攝）

▲和風羊肉煎餃 by Florilège。（圖／記者蕭涵云攝）

▲inari招牌沙拉裡，藏有貓咪造型蘿蔔片。（圖／記者蕭涵云攝）

▲A5宮崎和牛三明治 by inari。（圖／記者蕭涵云攝）

▲沖繩風醬油拉麵 by La Cime。（圖／記者蕭涵云攝）

▲螢烏賊釜飯 by DEN。（圖／記者蕭涵云攝）

inari Izakaya

《主廚下班了》名廚宵夜場 資訊

▲石二鍋宵夜場備受好評。（圖／王品集團提供）

石二鍋宵夜場好評！贈菜優惠延長開吃

台北信義區宵夜吃什麼？MMHG湘樂餐飲集團旗下inari Izakaya現代居酒屋，號召「亞洲50最佳餐廳」名廚好友，以《主廚下班了》之名，共同推薦Logy關東煮、Florilège羊肉煎餃到La Cime沖繩風醬油拉麵，搭配inari干貝佐紫蘇油醋、A5宮崎和牛三明治，凝聚料理初心的美味，一期一會。inari Izakaya現代居酒屋宣布，即將在6月底暫停營業。回首兩年前，inari Izakaya以「將不同形式的居酒屋文化帶進信義區」之姿，進駐新光三越A9六樓。電梯門一開，沒想到能在百貨公司裡，邂逅心目中的現代酒場。與其輕輕道別，不如來好好玩一場吧！像是畢業季前的敘舊般，inari號召「亞洲50最佳餐廳」來自東京、大阪、福岡與台北等地的Fine Dining名廚好友們，以「主廚下班後真正想吃的一道菜」為靈感，共譜一場更貼近居酒屋日常的宵夜場企劃。◾️◾️◾️以新鮮干貝切成薄片搭配紫蘇油醋，在柑橘酸香與醬油鹹鮮中、襯托出鮮甜嫩彈口感，尾韻散發粉紅胡椒辛香，清爽開胃。◾️／可單點280元綿密馬鈴薯沙拉拌入大量明太子，並搭配晶瑩鮭魚卵，吃得到濃郁鹹鮮的海味，再以紅洋蔥、小黃瓜帶出爽脆口感。◾️／可單點280元少見以羊肉與豬肉、薑、番茄與辛香料混合成餡，起鍋後淋上鹹香Salsa Genovese醬汁，一咬迸發飽滿濃郁羊香滋味。◾️／可單點320元溫潤的高湯慢煮大根、竹輪卷、雞蛋與手工鴨肉丸至入味，吸飽滿滿湯汁精華的「巾著」是包著軟濡麻糬的福袋，推薦沾取搭配多種蔬菜與味噌製成的特製沾醬一起吃。◾️／可單點980元厚達一公分、質地蓬鬆柔軟的特製白吐司，輕烤至表面微酥上色後，均勻塗上自家製味噌燒烤醬與蜂蜜芥末醬，再夾入經低溫舒肥後酥炸的宮崎A5和牛，咬下微酥外層、內裡柔嫩的口感，帶有鹹甜的滋味讓人很是著迷。◾️／可單點720元以昆布與鰹魚高湯，細火炊煮將螢烏賊的鮮香滲入日式炊飯，搭配天然甘甜、細嫩肉質的小巧螢烏賊一起吃，更顯海味。◾️／僅供單點320元以滷叉燒滷汁、高湯與醬油熬製湯底，搭配豬五花叉燒與麵條，滾燙一上桌透出紅薑與蔥花香氣，入口鹹香濃郁。◾️／6月限售僅供單點1180元以麵衣包裹油花細緻、肉香豐腴的宮崎A5和牛，酥炸至表面金黃酥脆，但內裡仍保有柔嫩肉汁，邊咀嚼邊散發和牛油脂的特有香氣，搭配濃郁咖哩與白飯，有夠過癮。inari還推薦Pairing飲品搭配，「3+1清酒微醺組」800元（首杯可選啤酒、Highball或Lemon Sour，續接3杯嚴選清酒）；「4杯燒酎風味組」680元，以不同風味燒酎提供純粹日式酒場體驗。地點：新光三越A9館（台北市信義區松壽路9號6樓）時間：即日起至2026年6月30日，周一至周日12:00-14:00／周日至周四17:30-21:30／周五六17:30-21:30（主題套餐僅於晚餐餐期供應，午間餐期將維持標準inari菜單）電話：02-2720-1168國民平價火鍋「石二鍋」，3月起指定門市新增周五六宵夜場，單日來客人數與營收平均提升近一成，很受好評。王品集團表示，贈菜優惠再延長，即日起至6月27日，22:00後進店內用消費任一套餐，招待「上選豬肉」乙份。6月起還能加價49元起品嚐季節山海新鍋「蟲草菌菇鍋」和「澎湖海菜鍋」（活動僅限內用、單筆消費贈乙份贈菜，最後點餐時間為晚上23:00）。