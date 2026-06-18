台北信義區宵夜吃什麼？MMHG湘樂餐飲集團旗下inari Izakaya現代居酒屋，號召「亞洲50最佳餐廳」名廚好友，以《主廚下班了》之名，共同推薦Logy關東煮、Florilège羊肉煎餃到La Cime沖繩風醬油拉麵，搭配inari干貝佐紫蘇油醋、A5宮崎和牛三明治，凝聚料理初心的美味，一期一會。
inari Izakaya現代居酒屋宣布，即將在6月底暫停營業。回首兩年前，inari Izakaya以「將不同形式的居酒屋文化帶進信義區」之姿，進駐新光三越A9六樓。電梯門一開，沒想到能在百貨公司裡，邂逅心目中的現代酒場。
與其輕輕道別，不如來好好玩一場吧！像是畢業季前的敘舊般，inari號召「亞洲50最佳餐廳」來自東京、大阪、福岡與台北等地的Fine Dining名廚好友們，以「主廚下班後真正想吃的一道菜」為靈感，共譜一場更貼近居酒屋日常的宵夜場企劃。
《主廚下班了》名廚宵夜場！八道式套餐推薦菜色（每套1880元+10%）：
◾️季節沙拉
◾️低溫熟成雞肉佐山葵
◾️干貝佐紫蘇油醋 by inari
以新鮮干貝切成薄片搭配紫蘇油醋，在柑橘酸香與醬油鹹鮮中、襯托出鮮甜嫩彈口感，尾韻散發粉紅胡椒辛香，清爽開胃。
◾️鮭魚卵明太子馬鈴薯沙拉 by Goh／可單點280元
綿密馬鈴薯沙拉拌入大量明太子，並搭配晶瑩鮭魚卵，吃得到濃郁鹹鮮的海味，再以紅洋蔥、小黃瓜帶出爽脆口感。
◾️和風羊肉煎餃 by Florilège／可單點280元
少見以羊肉與豬肉、薑、番茄與辛香料混合成餡，起鍋後淋上鹹香Salsa Genovese醬汁，一咬迸發飽滿濃郁羊香滋味。
◾️關東煮盛和 by Logy／可單點320元
溫潤的高湯慢煮大根、竹輪卷、雞蛋與手工鴨肉丸至入味，吸飽滿滿湯汁精華的「巾著」是包著軟濡麻糬的福袋，推薦沾取搭配多種蔬菜與味噌製成的特製沾醬一起吃。
◾️A5宮崎和牛三明治 by inari／可單點980元
厚達一公分、質地蓬鬆柔軟的特製白吐司，輕烤至表面微酥上色後，均勻塗上自家製味噌燒烤醬與蜂蜜芥末醬，再夾入經低溫舒肥後酥炸的宮崎A5和牛，咬下微酥外層、內裡柔嫩的口感，帶有鹹甜的滋味讓人很是著迷。
◾️螢烏賊釜飯 by DEN／可單點720元
以昆布與鰹魚高湯，細火炊煮將螢烏賊的鮮香滲入日式炊飯，搭配天然甘甜、細嫩肉質的小巧螢烏賊一起吃，更顯海味。
◾️沖繩風醬油拉麵 by La Cime／僅供單點320元
以滷叉燒滷汁、高湯與醬油熬製湯底，搭配豬五花叉燒與麵條，滾燙一上桌透出紅薑與蔥花香氣，入口鹹香濃郁。
◾️A5炸宮崎和牛炸牛排咖哩 by Crony／6月限售僅供單點1180元
以麵衣包裹油花細緻、肉香豐腴的宮崎A5和牛，酥炸至表面金黃酥脆，但內裡仍保有柔嫩肉汁，邊咀嚼邊散發和牛油脂的特有香氣，搭配濃郁咖哩與白飯，有夠過癮。
inari還推薦Pairing飲品搭配，「3+1清酒微醺組」800元（首杯可選啤酒、Highball或Lemon Sour，續接3杯嚴選清酒）；「4杯燒酎風味組」680元，以不同風味燒酎提供純粹日式酒場體驗。
inari Izakaya《主廚下班了》名廚宵夜場 資訊
地點：新光三越A9館（台北市信義區松壽路9號6樓）
時間：即日起至2026年6月30日，周一至周日12:00-14:00／周日至周四17:30-21:30／周五六17:30-21:30
（主題套餐僅於晚餐餐期供應，午間餐期將維持標準inari菜單）
電話：02-2720-1168
Inline訂位
石二鍋宵夜場好評！贈菜優惠延長開吃
國民平價火鍋「石二鍋」，3月起指定門市新增周五六宵夜場，單日來客人數與營收平均提升近一成，很受好評。王品集團表示，贈菜優惠再延長，即日起至6月27日，22:00後進店內用消費任一套餐，招待「上選豬肉」乙份。
6月起還能加價49元起品嚐季節山海新鍋「蟲草菌菇鍋」和「澎湖海菜鍋」（活動僅限內用、單筆消費贈乙份贈菜，最後點餐時間為晚上23:00）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
《主廚下班了》名廚宵夜場！八道式套餐推薦菜色（每套1880元+10%）：
◾️季節沙拉
◾️低溫熟成雞肉佐山葵
◾️干貝佐紫蘇油醋 by inari
以新鮮干貝切成薄片搭配紫蘇油醋，在柑橘酸香與醬油鹹鮮中、襯托出鮮甜嫩彈口感，尾韻散發粉紅胡椒辛香，清爽開胃。
◾️鮭魚卵明太子馬鈴薯沙拉 by Goh／可單點280元
綿密馬鈴薯沙拉拌入大量明太子，並搭配晶瑩鮭魚卵，吃得到濃郁鹹鮮的海味，再以紅洋蔥、小黃瓜帶出爽脆口感。
少見以羊肉與豬肉、薑、番茄與辛香料混合成餡，起鍋後淋上鹹香Salsa Genovese醬汁，一咬迸發飽滿濃郁羊香滋味。
◾️關東煮盛和 by Logy／可單點320元
溫潤的高湯慢煮大根、竹輪卷、雞蛋與手工鴨肉丸至入味，吸飽滿滿湯汁精華的「巾著」是包著軟濡麻糬的福袋，推薦沾取搭配多種蔬菜與味噌製成的特製沾醬一起吃。
◾️A5宮崎和牛三明治 by inari／可單點980元
厚達一公分、質地蓬鬆柔軟的特製白吐司，輕烤至表面微酥上色後，均勻塗上自家製味噌燒烤醬與蜂蜜芥末醬，再夾入經低溫舒肥後酥炸的宮崎A5和牛，咬下微酥外層、內裡柔嫩的口感，帶有鹹甜的滋味讓人很是著迷。
以昆布與鰹魚高湯，細火炊煮將螢烏賊的鮮香滲入日式炊飯，搭配天然甘甜、細嫩肉質的小巧螢烏賊一起吃，更顯海味。
◾️沖繩風醬油拉麵 by La Cime／僅供單點320元
以滷叉燒滷汁、高湯與醬油熬製湯底，搭配豬五花叉燒與麵條，滾燙一上桌透出紅薑與蔥花香氣，入口鹹香濃郁。
◾️A5炸宮崎和牛炸牛排咖哩 by Crony／6月限售僅供單點1180元
以麵衣包裹油花細緻、肉香豐腴的宮崎A5和牛，酥炸至表面金黃酥脆，但內裡仍保有柔嫩肉汁，邊咀嚼邊散發和牛油脂的特有香氣，搭配濃郁咖哩與白飯，有夠過癮。
inari Izakaya《主廚下班了》名廚宵夜場 資訊
地點：新光三越A9館（台北市信義區松壽路9號6樓）
時間：即日起至2026年6月30日，周一至周日12:00-14:00／周日至周四17:30-21:30／周五六17:30-21:30
（主題套餐僅於晚餐餐期供應，午間餐期將維持標準inari菜單）
電話：02-2720-1168
Inline訂位
國民平價火鍋「石二鍋」，3月起指定門市新增周五六宵夜場，單日來客人數與營收平均提升近一成，很受好評。王品集團表示，贈菜優惠再延長，即日起至6月27日，22:00後進店內用消費任一套餐，招待「上選豬肉」乙份。
6月起還能加價49元起品嚐季節山海新鍋「蟲草菌菇鍋」和「澎湖海菜鍋」（活動僅限內用、單筆消費贈乙份贈菜，最後點餐時間為晚上23:00）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！