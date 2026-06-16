我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南市長黃偉哲繼2025年訪問韓國推廣台南農產品與觀光後，今年4月及6月再度率團訪韓，持續深化台韓交流。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲繼2025年訪問韓國推廣台南農產品與觀光後，今年4月及6月再度率團訪韓，持續深化台韓交流，並積極為台南芒果爭取更有利的外銷條件，包括協助台南芒果建立韓國銷售通路，以及爭取現行對台芒果關稅優惠措施由6月底延長至8月底，以配合芒果產季並提升市場競爭力。台南市政府表示，黃偉哲此行不僅拜會韓國重要政經人士及產業代表，也在農產外銷、城市交流及觀光推廣方面獲得具體成果。台南市政府表示，台南為全台最大芒果產區，所生產的愛文芒果香甜多汁，深受國內外消費者喜愛。黃偉哲此次訪韓主要有兩項訴求，包括協助台南芒果建立韓國銷售通路，以及爭取現行對台芒果關稅優惠措施由6月底延長至8月底，以配合芒果產季並提升市場競爭力。南市府表示，台灣芒果輸往韓國的關稅於優惠由原本30％大幅調降至5％，原本實施至6月底，黃偉哲爭取優惠期間延長至8月底，以符合台南芒果主要產季需求。黃偉哲指出，韓國僅有濟州島少量生產芒果，且產季約在8月開始，若關稅優惠延長至8月底，可錯開產季，關稅優惠延長，一方面有利台南芒果外銷，另一方面也不會衝擊韓國自產的芒果。會談過程中，此項建議，獲得韓方正面肯定，表達支持立場，大幅提高台南芒果拓展韓國市場的機會。南市府進一步表示，黃偉哲近年持續深耕韓國市場，已創下亮眼成果。2023年首度赴韓直播行銷台南芒果，45分鐘售出3公噸；2024年銷量提升至5公噸，開賣即掀起搶購熱潮，累計吸引超過200萬人次觀看，大幅提升台南芒果在韓國市場的知名度。南市府強調，此次韓國行除深化與友誼城市交流、推廣台南觀光外，更成功建立農產品新銷售通路，為農民開創海外商機，也讓世界看見台南農業實力與城市魅力。