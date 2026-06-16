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高雄「演唱會經濟」成功打響國際名號，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（16）日宣布未來不僅要持續辦理大港開唱外，更要朝國際化方向升級發展。她主張參考美國Coachella、英國Glastonbury等國際知名音樂節成功經驗，打造國際級音樂節慶，讓台灣在地音樂站上世界舞台，使高雄成為亞洲流行音樂的重要輸出基地。柯志恩表示，自己是電視節目主持人出身，深知大型活動對城市品牌的重要性，她也提出「演唱會經濟2.0」方案，從購票制度到周邊旅宿做出完整配套，將一日歌迷轉化為深度旅客，讓觀光效益真正回流在地，也讓高雄成為真正兼顧市民利益與產業發展的基地。曾以電視節目主持人身分榮獲金鐘獎的柯志恩指出，高雄近年在演唱會經濟上的成果有目共睹，然而，根據審計部2025年報告，高雄市政府過去兩年共舉辦18場大型演唱會，場館單一年度的維護費用就高達4344萬元。柯志恩指出，在演唱會經濟背後所衍生的公共成本、場館維護赤字、旅宿價格哄抬等亂象，也需要有人解決。柯志恩認為，未來的城市治理不能只停留在辦活動，現行的場地收費標準應更進一步精進。她承諾，未來將把「免場租」從無差別優惠、轉型為有條件的政策誘因。例如，主辦單位若願意從源頭推動「購票實名制」、全力杜絕黃牛票與非法轉售，市府將提供相對應的場租優惠，用制度設計保護歌迷權益。針對演唱會期間旅宿價格哄抬問題，柯志恩拋出嚴格管理與正向誘因並行的雙軌策略。透過串接平台數據，若大型活動期間，發現房價異常飆升超過平日兩倍，市府將納入黑名單並調整補助資格。柯志恩表示，若願意維持合理價格的業者，則給予「友善旅宿認證」，提供優先推薦、接駁支援及稅務優惠評估。此外，透過發展小旅行套票，整合演唱會住宿與在地遊程，將短期人潮轉化為深度旅遊商機，讓經濟效益真正留在高雄。「城市行銷不應侷限於音樂！」柯志恩承諾，未來也將同步爭取國際級體育賽事落地高雄，例如近年在全球快速成長的HYROX體能賽事，結合運動觀光及健身產業，創造全新的經濟效益與財政收入，打造真正兼顧城市繁榮、市民權益與財政紀律的演唱會經濟2.0。