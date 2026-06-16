真的有「愛情摩天輪」！英國知名音樂祭「Download音樂節」13日爆出離譜事件，一對男女在會場的大型摩天輪上直接上演「空中活春宮」，但車廂是全透明玻璃，兩人激戰畫面全被下方幾萬名樂迷看得一清二楚。
英國《太陽報》報導，事件發生在13日雷斯特郡舉行的「Download音樂節」（Download Festival），大約晚間7時35分，傳奇搖滾樂團「槍與玫瑰」（Guns N' Roses）即將登台開唱，大批人潮正逐漸朝主舞台聚集。
現場目擊者回憶，剛開始以為這對男女只是在摩天輪溫馨地抱在一起，結果隨著摩天輪高度越來越低，地面上的樂迷才看到女方的褲子被扯到一旁，現場拍到的影片顯示，女方一度在全透明的包廂內跪下，隨後男方還緊貼在女方身後，下半身極具節奏地劇烈擺動，在全透明車廂上演精彩的高空活春宮。
有現場樂迷受訪時笑說，「槍與玫瑰」經常會遲到，所以台下樂迷原本還在焦慮、緊張，結果大家看到有人在高空激戰，紛紛掏出手機拍影片，「現場氣氛嗨到最高點，他們根本救了這個夜晚」，他也猜測這對男女可能以為車廂玻璃有防窺膜，但根本沒有，玻璃乾淨到你可以看清一切細節，希望他們下來後，工作人員有好好消毒那間車廂。
當地雷斯特郡警方（Leicestershire Police）證實，警方已正式開始追緝，但目前尚未找到這對男女，該起事件目前正由警方深入調查中，警方也已與音樂祭的主辦單位取得聯繫。相關的偵查工作正在持續進行，警方將全力揪出涉案人員的身分。
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現場目擊者回憶，剛開始以為這對男女只是在摩天輪溫馨地抱在一起，結果隨著摩天輪高度越來越低，地面上的樂迷才看到女方的褲子被扯到一旁，現場拍到的影片顯示，女方一度在全透明的包廂內跪下，隨後男方還緊貼在女方身後，下半身極具節奏地劇烈擺動，在全透明車廂上演精彩的高空活春宮。
有現場樂迷受訪時笑說，「槍與玫瑰」經常會遲到，所以台下樂迷原本還在焦慮、緊張，結果大家看到有人在高空激戰，紛紛掏出手機拍影片，「現場氣氛嗨到最高點，他們根本救了這個夜晚」，他也猜測這對男女可能以為車廂玻璃有防窺膜，但根本沒有，玻璃乾淨到你可以看清一切細節，希望他們下來後，工作人員有好好消毒那間車廂。
當地雷斯特郡警方（Leicestershire Police）證實，警方已正式開始追緝，但目前尚未找到這對男女，該起事件目前正由警方深入調查中，警方也已與音樂祭的主辦單位取得聯繫。相關的偵查工作正在持續進行，警方將全力揪出涉案人員的身分。