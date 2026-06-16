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在2026年北中美世界盃小組賽首輪中，伊朗隊與紐西蘭隊激戰後以2:2握手言和，貢獻了一場精彩的進球大戰。然而，場上的熱血與場下的悲憤形成強烈對比，伊朗隊主帥加萊諾伊（Amir Ghalenoei）在賽後新聞發布會上，針對球隊在美期間遭受的種種不公待遇與後勤刁難，發出了沉痛的抗議。加萊諾伊在會上披露，球隊原計劃在洛杉磯比賽結束後留宿一晚進行賽後恢復，未料竟遭到美方突如其來的強硬要求，被迫立即啟程返回位於墨西哥的訓練基地。「這簡直荒謬！我們需要恢復、需要為下一場比賽做好準備，但美方卻強迫我們立刻登機離開。」加萊諾伊憤怒表示，球隊不僅面臨後勤混亂，甚至被迫在疲憊狀態下進行長途飛行，「我們在這屆世界盃期間，待在飛機與空中的時間，甚至比在地面上的訓練時間還要長！」由於複雜的國際政治局勢，伊朗隊雖在美國境內進行三場小組賽，卻被迫將訓練大本營設在墨西哥的蒂華納（Tijuana）。這種「跨國備戰」模式已經極其艱辛，沒想到賽事期間困難接踵而至。加萊諾伊無奈表示，目前伊朗隊形同「孤兒球隊」：「我們的足協主席、球隊經理、主管及媒體官員全都不在身邊。教練團必須分心處理所有行政瑣事，我們的精力本應全數投入在戰術與技術問題上，卻被迫淪為管理人員。毫不誇張地說，伊朗國家隊絕對是世界盃史上最受壓迫的隊伍。」伊朗隊的困境已直接反映在球員的身體狀態上。加萊諾伊指出，首戰中所有的換人調度皆非戰術考量，而是被迫為之。「我們有四名球員因嚴重抽筋被迫離場，這一切都是因為我們未能獲得足夠的時間適應與恢復。即便如此，球員們仍展現出超乎極限的拼搏意志，兩度落後兩度追平，這讓我感到無比驕傲。」此外，隊中核心球員塔雷米（Mehdi Taremi）與阿爾哈維（Al-Harwi）更在入境及機場安檢過程中遭遇重重阻礙，導致航班嚴重延誤，甚至在賽後被困於機場數小時。儘管目前滯留問題已暫時解決，飛往墨西哥的班機已順利起飛，但此事件已在國際間引發軒然大波，質疑主辦單位是否在賽事公平性與選手人權上，為了政治因素而犧牲了運動員應有的基本待遇。面對這場「孤兒式」的世界盃征程，伊朗隊展現了驚人的韌性，加萊諾伊最後感性說道：「即便環境如此惡劣，我們依然會為了支持我們的伊朗人民，以更強大的能量拚搏下去。」