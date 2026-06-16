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▲好市多推出《鑽遊阿里山》黑鑽會員限定住宿專案，攜手阿里山英迪格酒店，提供結合山林生態與文化體驗的高端旅遊選擇。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲和逸飯店·台南西門館推出「雙樂園放電大冒險」住房專案。（圖／和逸飯店·台南西門館提供）

▲「COZZI 小小飯店經理營」共規劃兩個梯次，每梯次皆有兩日完整的體驗行程。（圖／和逸飯店·台南西門館提供）

為深化黑鑽會員專屬服務，好市多自即日起推出《鑽遊阿里山》黑鑽會員限定住宿專案，攜手阿里山英迪格酒店，提供結合山林生態與文化體驗的高端旅遊選擇，並同步推出住宿券抽獎活動，強化黑鑽會員專屬價值。致力打造親子共遊環境的和逸飯店·台南西門館即日起推出「暑期住宿」與「職人體驗」專案，結合熱門的親子遊樂設施與飯店職人體驗活動，為提前規劃暑假行程的親子旅客提供更多選擇。好市多黑鑽會員除了原有2%消費回饋，近年持續擴大旅遊、住宿、保險與生活優惠等專屬服務，讓會員在日常消費之外，也能享有更完整的生活體驗。此次與阿里山英迪格酒店合作，即鎖定暑假避暑、深度旅遊與高端度假市場，提供會員不同於一般購物的延伸價值。本次專案中，黑鑽會員可享「無憂住含早晚餐方案」不限平假日85折優惠，館內餐飲再享8折，入住期間另贈頂樓高空酒吧迎賓飲品。配合活動上線，好市多同步推出黑鑽會員限定抽獎活動。自6月15日至7月12日期間，持有Costco富邦聯名卡的黑鑽會員，只要於活動期間內使用聯名卡在好市多實體賣場消費達2次以上（同日消費僅計一次），並完成活動表單登錄，即具抽獎資格。此次共將抽出5名幸運會員，每名可獲得「阿里山英迪格酒店一泊二食精品房大床山景住宿券」一張，內容包含「無憂住含早晚餐方案」及嘉義高鐵站接駁服務。阿里山英迪格酒店指出，館內近年積極結合在地自然生態與鄒族文化，住宿期間可參與歌舞表演、山林步道導覽、獵人體驗及手作DIY等特色活動，打造不同於傳統飯店的深度旅宿體驗。和逸飯店·台南西門館館內設有深受孩童喜愛的戶外「奇趣操場」之外，從飯店步行約 2 分鐘即可抵達台南小西門「追風奇幻島」室內主題樂園，以怪獸發電廠為主題，占地300 坪的室內遊樂空間，規劃最適合小孩放電的8大主題遊戲區，讓家長輕鬆安排不受天候影響的暑假行程。即日起預訂「雙樂園放電大冒險」住房專案，專案含早餐，可暢玩飯店COZZI卡通明星列車、電動車、沙池和室內遊憩室，並加贈「台南小西門-追風奇幻島」遊玩門票2張，並貼心贈送樂園入場必備的小孩專用止滑襪。六月再加碼推出平日限定優惠。此外，和逸飯店·台南西門館首次推出「COZZI 小小飯店經理營」，共規劃7月16日至17日、8月13日至14日兩個梯次，每梯次皆有兩日完整的體驗行程，讓孩子走進真實飯店服務場景，深入體驗飯店職人日常。活動期間，飯店將準備專屬小西裝與名牌，讓孩童化身小小飯店經理，搭配任務卡完成各項挑戰。課程結束後，將頒發「小小飯店經理人」專屬證書。即可起開放報名，報名兩日完整體驗享優惠價3,500元，一次解鎖飯店前後場職人體驗。6月30日前報名單日體驗，可享早鳥體驗價每人1,799元，費用包含全日課程、活動材料、服裝租借及午餐。活動結束後，還可免費暢玩館內戶外奇趣操場，享受暑假放電時光。