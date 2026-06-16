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中國青海今（16日）17時6分發生規模6.3地震，在主震後40分鐘內，連續發生多次餘震，地震出現巨大裂縫，截至18時40分，至少造成1死4傷。綜合中媒報導，中國地震台網測定，17時06分在青海海西州直轄區（北緯37.80度，東經95.56度）發生6.3級地震，震源深度1公里。截至18時40分，地震已造成1人死亡，4人受傷。震中附近煤礦企業相關作業人員已全部撤離。大柴旦鎮距震中僅約19千米，有強烈震感與輕微破壞性影響。部分牧區房屋出現牆體開裂，牛羊受驚逃竄，地面開裂，超市商品掉落，部分房屋倒塌。主震發生後40分鐘，震中附近連續發生至少7次餘震。地震發生後，各級應急力量迅速行動。中國地震局迅速啟動三級應急回應。應急管理部啟動國家地震災害四級應急回應，派出工作組趕赴現場指導處置。國家綜合性消防救援隊伍出動78車、320人、10條搜救犬趕赴現場救援。武警海西支隊大柴旦中隊43名救援人員第一時間開展搶險救援，支隊救援分隊攜全套救災物資向震中機動。青海省軍區海西軍分區出動60名民兵，同步展開災情排查與人員救護。中國聯通青海省分公司出動21人次保障人員、8輛搶修車輛、3部衛星電話，保障震區通信網路暢通。