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由於美伊兩國有望達成和平協議，停止中東戰火，地緣政治避險情緒消退，美股16日延續昨日漲勢，道瓊工業指數開盤再度上漲234點或0.5%，標普500指數與那斯達克指數在平盤附近震盪。還在蜜月行情的太空巨頭SpaceX，開盤再次狂飆近6%。截至美東時間9時40分，道瓊工業指數上漲382.48點或0.74%，暫報52,053.51點；標普500指數上漲9.23點或0.12%，暫報7,563.52點；NASDAQ指數上漲5.29點或0.02%，暫報26,689.23點；費城半導體指數下跌16.63點或0.12%，暫報14,083.00點。個股部分，SpaceX上漲10.5%，至每股212.72美元；台積電ADR下跌0.29%、輝達下跌1.53%、特斯拉下跌0.82%、Meta上漲0.93%、微軟下跌1.79%。上週剛掛牌上市的SpaceX仍是市場焦點，該公司最初的IPO定價為135美元，但週一、週二股價都上漲，盤中已突破200美元，上市後的蜜月行情極其強勁。隨著中東緊張局勢大幅降溫，國際油價週二全面大失血，雙雙延續前一交易日的重挫走勢，布蘭特原油期貨大跌 3.34%至每桶80.39美元；WTI西德州原油下跌3.89%至每桶77.61美元。