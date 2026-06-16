大樂透第115000062期今（16）日晚間開獎，台彩公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，近期已連續11槓，下期預估銷售1.3~1.5億元，6月19日頭獎累積金額預估上看3.2億元，為今年最高頭獎總獎金。
6月16日大樂透加開之51組100萬獎項開出情形：51組中開出11組，總中獎注數為12注，其中10組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有40組100萬獎項未開出，將於次期(6月19日)繼續加開。
🟡6月16日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
台北市內湖區康樂街136巷30弄1號1樓－久依彩券行
桃園市桃園區玉山里玉山街75號（1樓）－財神發彩券行（2注）
台中市大里區永隆路525號1樓－永隆彩券行
高雄市鹽埕區五福四路223號1樓－來穩中彩券行
新北市三重區龍門路126號1樓－鴻福彩券行
新北市三峽區民生街158號1樓－壹伍捌樂透彩券行
新北市中和區景平路589號－抱發富彩券行
高雄市大樹區久堂路152號1樓－金福星企業社
桃園市桃園區永安里力行路45號(1樓)－千萬金投注站
高雄市林園區東林西路109之1號1樓－福德來彩券行
新北市新店區光明街83號1樓－多福多財彩券行
🟡6月16日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透獎號：01、02、09、11、28、36，特別號41。
49樂合彩：01、02、09、11、28、36。
今彩539：05、17、23、25、29。
39樂合彩：05、17、23、25、29。
3星彩：8、2、6。
4星彩：3、0、1、7。
大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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新北市三峽區民生街158號1樓－壹伍捌樂透彩券行
新北市中和區景平路589號－抱發富彩券行
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桃園市桃園區永安里力行路45號(1樓)－千萬金投注站
高雄市林園區東林西路109之1號1樓－福德來彩券行
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🟡6月16日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透獎號：01、02、09、11、28、36，特別號41。
49樂合彩：01、02、09、11、28、36。
今彩539：05、17、23、25、29。
39樂合彩：05、17、23、25、29。
3星彩：8、2、6。
4星彩：3、0、1、7。
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