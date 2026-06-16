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針對南非網路媒體《Swaziland News》報導指稱，我國駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇遊說史瓦帝尼國會議員，透過不信任投票罷免總理戴羅素，外交部16日發出聲明駁斥，相關內容均屬「憑空捏造、毫無事實根據」，並直指該媒體長期散布不實訊息，甚至「自甘淪為中國工具」，企圖破壞台史邦誼。外交部表示，《Swaziland News》總部設於南非，長期系統性針對史瓦帝尼政府及我國駐史瓦帝尼大使館發布虛假訊息，今年5月，該媒體總編輯Zweli Martin Dlamini曾應邀訪問中國，並會晤中國外交部發言人郭嘉昆，相關互動已顯示與中國之間的協作關係不言可喻。該報導聲稱，台灣曾以援助食米等物資協助部分議員贏得選舉，以換取在國會支持台史關係。對此，外交部強調，相關指控均屬惡意杜撰，已多次對類似不實內容予以駁斥與譴責。事實上，賴清德總統上月剛完成訪問史瓦帝尼行程後，外界一度關注台史邦交是否生變。當時《Swaziland News》曾引述消息稱，史國總理戴羅素在聽取美國經濟學家薩克斯建議後，有意與中國接觸，以爭取更多經濟利益，引發部分史國挺台議員質疑。不過，外交部長林佳龍澄清，史國總理、國會及王室均高度支持台灣，國王更預計於年底訪台，強調台史邦誼非常穩固。外交部指出，《Swaziland News》早在賴總統出訪史國前夕，就曾以不實內容指控梁洪昇涉入貪污案件，藉此攻擊台灣外交工作；近期則因賴總統訪史進一步深化雙邊關係，而持續透過虛假報導企圖分化台史互信。外交部重申，台史兩國關係奠基於互信及主權相互尊重，高層互動頻繁，邦誼篤睦穩固。外交部也對中國透過特定媒體與訊息管道，持續詆毀台灣與友邦合作關係、削弱國際社會對台灣外交工作的信任，表達最嚴厲譴責。