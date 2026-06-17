王品集團表示，外送平台Uber Eats獨家「主餐買一送一」今（17）日起開賣！石二鍋「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」才95元有找、Threads爆紅的青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」只要125元，還有夏慕尼、和牛涮、肉次方等19大品牌優惠，新用戶輸入優惠碼「我愛王品」現折150元一次整理。
王品：買一送一今開賣！石二鍋95元、青花驕125元 19品牌優惠一覽
王品集團5月與Uber Eats App獨家合作「買一送一」大禮包爆紅，每日訂單量較活動前成長約50%。歡慶Uber Eats上線滿月，王品集團6月17日至6月30日再推出「主食買一送一」外送限定組合，幫大家算好平均每份95元起爽吃，旗下19個品牌優惠一次整理。
◾️王品牛排「買一送一」
香烤豬大排204元（兩份408元）
◾️西堤牛排「買一送一」
焗烤香料嫩雞飯134元（兩份268元）
◾️藝奇 日式料理「買一送一」
「炙香石燒豚釜飯＋日式布丁」140元（兩份280元）
◾️陶板屋「買一送一」
「日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙」144元（兩份288元）
◾️夏慕尼「買一送一」
波特酒醋松阪豬140元（兩份280元）
◾️就饗 鐵板燒「買一送一」
「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」208元（兩份416元）、「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」158元（兩份316元）
◾️品田牧場「買一送一」
大阪燒豚丸拼唐揚雞149.5元（兩份299元）
◾️聚 日式鍋物「買一送一」
和風昆布雪花豬肉鍋129元（兩份258元）
◾️青花驕「買一送一」
驕心涼拌酸辣粉套餐124.5元（兩份249元）
◾️和牛涮「買一送一」
極上牛丼飯119.5元（兩份239元）
◾️尬鍋「買一送一」
梅花豬石頭即享鍋139元（兩份278元）
◾️享鴨「買一送一」
陳釀梅子雞個人獨享餐160元（兩份320元）
◾️莆田「買一送一」
海南雞獨饗餐209元（兩份418元）、荔枝肉獨饗餐209元（兩份418元）
◾️丰禾「買一送一」
丰禾起家雞獨享餐179.5元（兩份359元）
◾️原燒「買一送一」
「日式和牛咖哩套餐＋優酪乳酸飲」119.5元（兩份239元）
◾️肉次方「買一送一」
「日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料」111.5元（兩份223元）
◾️金咕「買一送一」
歐巴部隊鍋120元（兩份240元）
◾️石二鍋「買一送一」
「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」94.5元（兩份189元）
◾️12mini快煮小火鍋「買一送一」
「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品」174.5元（兩份349元）
最高現折150元！Uber Eats外送優惠碼「我愛王品」
Uber Eats App也祭出專屬外送優惠碼！新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額再享「現折150元」；全用戶輸碼則有滿額「現折100元」優惠（限量10萬組）。
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王品集團5月與Uber Eats App獨家合作「買一送一」大禮包爆紅，每日訂單量較活動前成長約50%。歡慶Uber Eats上線滿月，王品集團6月17日至6月30日再推出「主食買一送一」外送限定組合，幫大家算好平均每份95元起爽吃，旗下19個品牌優惠一次整理。
◾️王品牛排「買一送一」
香烤豬大排204元（兩份408元）
◾️西堤牛排「買一送一」
焗烤香料嫩雞飯134元（兩份268元）
◾️藝奇 日式料理「買一送一」
「炙香石燒豚釜飯＋日式布丁」140元（兩份280元）
◾️陶板屋「買一送一」
「日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙」144元（兩份288元）
◾️夏慕尼「買一送一」
波特酒醋松阪豬140元（兩份280元）
◾️就饗 鐵板燒「買一送一」
「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」208元（兩份416元）、「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」158元（兩份316元）
◾️品田牧場「買一送一」
大阪燒豚丸拼唐揚雞149.5元（兩份299元）
◾️聚 日式鍋物「買一送一」
和風昆布雪花豬肉鍋129元（兩份258元）
◾️青花驕「買一送一」
驕心涼拌酸辣粉套餐124.5元（兩份249元）
◾️和牛涮「買一送一」
極上牛丼飯119.5元（兩份239元）
梅花豬石頭即享鍋139元（兩份278元）
◾️享鴨「買一送一」
陳釀梅子雞個人獨享餐160元（兩份320元）
◾️莆田「買一送一」
海南雞獨饗餐209元（兩份418元）、荔枝肉獨饗餐209元（兩份418元）
◾️丰禾「買一送一」
丰禾起家雞獨享餐179.5元（兩份359元）
◾️原燒「買一送一」
「日式和牛咖哩套餐＋優酪乳酸飲」119.5元（兩份239元）
◾️肉次方「買一送一」
「日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料」111.5元（兩份223元）
◾️金咕「買一送一」
歐巴部隊鍋120元（兩份240元）
◾️石二鍋「買一送一」
「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」94.5元（兩份189元）
◾️12mini快煮小火鍋「買一送一」
「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品」174.5元（兩份349元）
最高現折150元！Uber Eats外送優惠碼「我愛王品」
Uber Eats App也祭出專屬外送優惠碼！新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額再享「現折150元」；全用戶輸碼則有滿額「現折100元」優惠（限量10萬組）。