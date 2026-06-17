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王品：買一送一今開賣！石二鍋95元、青花驕125元 19品牌優惠一覽

王品牛排「買一送一」

西堤牛排「買一送一」

藝奇 日式料理「買一送一」

陶板屋「買一送一」

夏慕尼「買一送一」

就饗 鐵板燒「買一送一」

品田牧場「買一送一」

聚 日式鍋物「買一送一」

青花驕「買一送一」

和牛涮「買一送一」

▲Uber Eats今起開賣王品「買一送一」外送優惠。（圖／記者嚴俊強攝影）

尬鍋「買一送一」

享鴨「買一送一」

莆田「買一送一」

丰禾「買一送一」

原燒「買一送一」

肉次方「買一送一」

金咕「買一送一」

石二鍋「買一送一」

12mini快煮小火鍋「買一送一」

最高現折150元！Uber Eats外送優惠碼「我愛王品」

▲王品集團Uber Eats「主餐買一送一」6月菜單價格一次看。（圖／王品集團提供）

王品集團表示，外送平台Uber Eats獨家「主餐買一送一」今（17）日起開賣！石二鍋「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」才95元有找、Threads爆紅的青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」只要125元，還有夏慕尼、和牛涮、肉次方等19大品牌優惠，新用戶輸入優惠碼「我愛王品」現折150元一次整理。王品集團5月與Uber Eats App獨家合作「買一送一」大禮包爆紅，每日訂單量較活動前成長約50%。歡慶Uber Eats上線滿月，（兩份408元）（兩份268元）（兩份280元）（兩份288元）（兩份280元）​​​​​​​（兩份416元）、（兩份316元）（兩份299元）​​​​​​​（兩份258元​​​）（兩份249元​​​​​​）（兩份239元​​​​​​）（兩份278元​​​）（兩份320元​​​​）（兩份418元）、（兩份418元）（兩份359元）（兩份239元）​​​​​​​（兩份223元）（兩份240元）​​​​​​​（兩份189元）（兩份349元）