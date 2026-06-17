隨著馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX近期完成首次公開募股（IPO）後，引發市場對人工智慧（AI）與半導體產業新一波成長動能的關注。美國研究機構Lynx Equity Strategies最新報告指出，在這波「SpaceX效應」帶動下，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）可望成為最大受惠者之一。
根據Investing報導，報告指出，SpaceX此次IPO結合旗下AI資料中心業務xAI與先進晶圓製造設施Terafab，市場預期將在未來數年持續推升AI晶片及半導體設備需求。其中，輝達在xAI生態系中的關鍵地位，被視為最直接的受益者。
據SpaceX提交的上市文件，xAI規劃在2020年代末（2030年前）投入約3000億美元資本支出發展AI基礎設施。Lynx分析認為，這筆龐大投資將大量流向輝達，「毫無疑問，xAI是輝達的深度用戶。」報告指出，與許多大型雲端服務業者不同，xAI目前並無自行開發AI晶片的計畫，因此對輝達平台的依賴程度可能更加長久且穩固。
Lynx表示，雖然輝達股價近月來漲勢相對趨緩，但隨著SpaceX上市完成，投資人對AI產業鏈的關注度有望再度升溫，進一步帶動輝達股價表現。報告也提到，馬斯克在IPO後曾發文表示，期待與輝達的合作關係邁向新階段，這項表態被視為重要利多訊號。
Lynx還指出，Rubin平台的發展可能是促使Google與Anthropic主動尋求與xAI簽訂長期合作合約的重要原因。根據報告，兩家公司與xAI相關合作總額已達750億美元。
除了AI晶片業者外，半導體設備供應鏈也被看好受惠。Lynx預估，Terafab擴建計畫將帶動2027年至2028年間約250億至300億美元的晶圓製造設備需求，受益企業包括科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）、艾司摩爾（ASML）及科磊（KLA）等設備大廠。
記憶體與儲存設備領域同樣被列為贏家。報告點名美光科技（Micron Technology）、閃迪（SanDisk）、希捷（Seagate Technology）與威騰電子（Western Digital）等企業，將因AI資料中心需求快速擴張而受惠。
不過，報告也提醒，並非所有AI基礎設施業者都能共享成長紅利。Lynx認為，部分規模較小、負債較高的「新雲端」（Neocloud）企業，未來恐面臨更大競爭壓力。隨著xAI憑藉龐大規模與價格優勢快速擴張，相關業者可能遭遇市場份額遭擠壓的挑戰。
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據SpaceX提交的上市文件，xAI規劃在2020年代末（2030年前）投入約3000億美元資本支出發展AI基礎設施。Lynx分析認為，這筆龐大投資將大量流向輝達，「毫無疑問，xAI是輝達的深度用戶。」報告指出，與許多大型雲端服務業者不同，xAI目前並無自行開發AI晶片的計畫，因此對輝達平台的依賴程度可能更加長久且穩固。
Lynx表示，雖然輝達股價近月來漲勢相對趨緩，但隨著SpaceX上市完成，投資人對AI產業鏈的關注度有望再度升溫，進一步帶動輝達股價表現。報告也提到，馬斯克在IPO後曾發文表示，期待與輝達的合作關係邁向新階段，這項表態被視為重要利多訊號。
Lynx還指出，Rubin平台的發展可能是促使Google與Anthropic主動尋求與xAI簽訂長期合作合約的重要原因。根據報告，兩家公司與xAI相關合作總額已達750億美元。
除了AI晶片業者外，半導體設備供應鏈也被看好受惠。Lynx預估，Terafab擴建計畫將帶動2027年至2028年間約250億至300億美元的晶圓製造設備需求，受益企業包括科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）、艾司摩爾（ASML）及科磊（KLA）等設備大廠。
記憶體與儲存設備領域同樣被列為贏家。報告點名美光科技（Micron Technology）、閃迪（SanDisk）、希捷（Seagate Technology）與威騰電子（Western Digital）等企業，將因AI資料中心需求快速擴張而受惠。
不過，報告也提醒，並非所有AI基礎設施業者都能共享成長紅利。Lynx認為，部分規模較小、負債較高的「新雲端」（Neocloud）企業，未來恐面臨更大競爭壓力。隨著xAI憑藉龐大規模與價格優勢快速擴張，相關業者可能遭遇市場份額遭擠壓的挑戰。