端午節連假喝星巴克咖啡雙杯優惠！聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」機師熊周邊商品，今（17）日星宇航空會員優先購買、明6月18日起全門市正式開賣。85度C表示，APP跨店取618年中慶，拿鐵、就是海岩咖啡「買4送2」寄杯喝到端午節。
星巴克：大杯那堤91元！端午節連假雙杯優惠有星冰樂
根據星巴克官網，2026「端午佳節粽夏同行」指定飲料雙杯咖啡優惠，6月16日（二）上午10點至6月19日（五），活動期間星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組，享雙杯組優惠價。
活動指定組合：
◾️大杯「那堤」雙杯組：限定優惠182元／平均每杯91元
◾️大杯「焦糖可可碎片星冰樂」雙杯組：限定優惠228元／平均每杯114元
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
星巴克x星宇航空11款周邊商品今開賣！明全台門市上架
星巴克聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」全系列首波11款周邊商品今開賣。
◾️6月17日（三）雙星會員開搶！出示「星宇航空APP會員畫面」，限定使用「星巴克星禮程（APP／隨行卡）支付或金星禮兌換」結帳。每位符合資格會員，單筆每個品項限購「指定STARLUX+ STARBUCKS聯名商品」乙個。
◾️6月17日（三）中午12:00星巴克線上門市上架。
◾️6月18日（四）於全台門市與通路全面開賣。
11款周邊商品價格一次整理：
◾️「STARLUX 機師熊便利單杯提袋」780元
◾️「STARLUX 白登機證馬克杯」800元
◾️「STARLUX 黑登機證馬克杯」800元 星巴克典藏Dream Plaza台北首賣
◾️「STARLUX 機師熊吊飾組」880元
◾️「STARLUX機師熊造型收納筒」990元／金星禮280★、160★＋500元
◾️「STARLUX迷你餐車收納盒」990元／金星禮280★／160★＋500元
◾️「STARLUX 安全帶扣折疊收納包」金星禮200★／110★＋350元
◾️「STARLUX 航空集裝箱收納套」金星禮200★／110★＋350元
◾️「STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯」1200元
◾️「STARLUX 機師熊旅行頸枕」1280元
◾️「STARLUX 飛行托特包」1280元
85度C：618年中慶「買4送2」寄杯咖啡優惠！喝到端午節
85度C表示，6月17日至6月19日連續3天，APP跨店取年中慶開跑，每天上午10點起，85 Cafe APP開賣大杯拿鐵咖啡、就是海岩咖啡「買4送2」，冷熱都能寄杯，咖啡優惠喝到端午節。
◾️大杯「拿鐵咖啡」6杯優惠價400元（原價600元）現省200元
◾️大杯「海岩咖啡」6杯優惠價340元（原價510元）現省170元
提醒大家，每日每款限量2000組，會員每日每品項限購1組，數量有限；兌換期限至9月30日；外島不適用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據星巴克官網，2026「端午佳節粽夏同行」指定飲料雙杯咖啡優惠，6月16日（二）上午10點至6月19日（五），活動期間星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組，享雙杯組優惠價。
活動指定組合：
◾️大杯「那堤」雙杯組：限定優惠182元／平均每杯91元
◾️大杯「焦糖可可碎片星冰樂」雙杯組：限定優惠228元／平均每杯114元
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
星巴克聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」全系列首波11款周邊商品今開賣。
◾️6月17日（三）雙星會員開搶！出示「星宇航空APP會員畫面」，限定使用「星巴克星禮程（APP／隨行卡）支付或金星禮兌換」結帳。每位符合資格會員，單筆每個品項限購「指定STARLUX+ STARBUCKS聯名商品」乙個。
◾️6月17日（三）中午12:00星巴克線上門市上架。
◾️6月18日（四）於全台門市與通路全面開賣。
◾️「STARLUX 機師熊便利單杯提袋」780元
◾️「STARLUX 白登機證馬克杯」800元
◾️「STARLUX 黑登機證馬克杯」800元 星巴克典藏Dream Plaza台北首賣
◾️「STARLUX 機師熊吊飾組」880元
◾️「STARLUX機師熊造型收納筒」990元／金星禮280★、160★＋500元
◾️「STARLUX迷你餐車收納盒」990元／金星禮280★／160★＋500元
◾️「STARLUX 安全帶扣折疊收納包」金星禮200★／110★＋350元
◾️「STARLUX 航空集裝箱收納套」金星禮200★／110★＋350元
◾️「STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯」1200元
◾️「STARLUX 機師熊旅行頸枕」1280元
◾️「STARLUX 飛行托特包」1280元
85度C表示，6月17日至6月19日連續3天，APP跨店取年中慶開跑，每天上午10點起，85 Cafe APP開賣大杯拿鐵咖啡、就是海岩咖啡「買4送2」，冷熱都能寄杯，咖啡優惠喝到端午節。
◾️大杯「拿鐵咖啡」6杯優惠價400元（原價600元）現省200元
◾️大杯「海岩咖啡」6杯優惠價340元（原價510元）現省170元
提醒大家，每日每款限量2000組，會員每日每品項限購1組，數量有限；兌換期限至9月30日；外島不適用。