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▲姆巴佩本屆世界盃的首個進球，具備非凡意義——他以57顆進球追平吉魯（Olivier Giroud），並列法國隊史射手榜首位。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國隊開賽前45分鐘表現略顯沉悶，但下半場找回節奏後，進攻組織流暢且犀利。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北中美世界盃小組賽I組迎來重量級對決，奪冠大熱門法國隊於紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）迎戰「特蘭加雄獅」塞內加爾。這場比賽被視為2002年世界盃揭幕戰的「復仇之戰」，法國隊在隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍下，展現出世界頂級的攻防轉換實力，最終靠著姆巴佩的梅開二度及巴爾科拉（Bradley Barcola）的進球，以3：1擊敗塞內加爾，漂亮拿下小組賽首勝。上半場雙方互有攻防，塞內加爾隊的傑克森（Nicolas Jackson）曾於第25分鐘勁射中柱，讓法國隊驚出一身冷汗。然而下半場風雲變色，法國隊發揮強大的技術底蘊，第66分鐘，奥利塞（Michael Olise）送出精準斜傳，姆巴佩轉身低射破門，打破僵局。這一球不僅是姆巴佩本屆世界盃的首個進球，更具備非凡意義——他以57顆進球追平吉魯（Olivier Giroud），並列法國隊史射手榜首位。而在傷停補時第90+6分鐘，姆巴佩再度展現巨星風采，在禁區外轟出一記石破天驚的「世界波」鎖定勝局。憑藉此球，姆巴佩將個人國家隊進球數推向58球，正式超越吉魯，成為法國歷史上的進球紀錄保持人。同時，他在世界盃賽場的總進球數累積至14球，持續向史詩級紀錄邁進。除了姆巴佩的耀眼表現，法國隊主教練德尚（Didier Deschamps）的調度同樣精準。第82分鐘，替補出場的巴爾科拉接獲拉比奧（Adrien Rabiot）的精準直塞，面對出擊的門將門迪（Édouard Mendy）冷靜挑射破門，將領先優勢擴大至2:0。儘管塞內加爾在傷停補時第90+5分鐘，由替補球員姆巴耶（Ibrahim Mbaye）在禁區內勁射破門扳回一球，但僅過1分鐘，姆巴佩隨即以遠射回應，最終法國隊以3:1毫無懸念地收下勝利。這場勝利對於法國隊而言意義重大。24年前的韓日世界盃，作為衛冕軍的法國在揭幕戰爆冷輸給首度參賽的塞內加爾，最終慘遭小組淘汰，成為法國足球史上的一大遺憾。此役法國隊不僅成功「復仇」，更在首戰中展現出爭冠熱門的統治級實力。儘管法國隊開賽前45分鐘表現略顯沉悶，但下半場找回節奏後，進攻組織流暢且犀利。隨隊記者指出，這支法國隊在球場上展現出的身體強度與技術靈活性，已超越絕大多數國家隊。隨著姆巴佩以歷史級表現領銜，法國隊已向全世界宣告，他們已準備好要在本屆世界盃向冠軍獎盃發起最強力的衝擊。