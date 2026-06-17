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邱澤去年和許瑋甯補辦婚宴後，夫妻倆馬不停蹄開始工作，許久未拍戲的邱澤，搭檔《小資女孩向前衝》的柯佳嬿，合作驚悚電影《洞穴》。而邱澤日前被週刊直擊拍攝現場，邱澤收工後搭上黑色廂型車，直奔天母豪宅，據悉這間上億豪宅，是邱澤為了家庭添置的，一點也不手軟。和許瑋甯婚後生下一子Ian，夫妻倆出席活動時都會大方分享孩子的成長以及育兒狀況，邱澤除了在家事上是神隊友之外，寵妻也是無極限，根據《CTWANT》報導，邱澤近來趕拍電影《洞穴》，凌晨收工後搭乘黑色廂型車，但是並未返回汐止住處，而是開往天母一間很氣派的住宅社區，據悉該社區是大坪數規劃，成交價上億，是邱澤為了妻兒添購的新宅，去年也有不少網友在Threads上分享，很常在天母看到夫妻倆。邱澤過去幾段戀情都被貼上渣男標籤，最後卻情定許瑋甯，許瑋甯曾說，邱澤很懂她要的是什麼，有時候一碗熱湯，遠比一束鮮花來得重要。邱澤在許瑋甯懷孕時也跟著停工，此次和老夥伴柯佳嬿再度搭檔，並在片中升格夫妻，邱澤飾演一位為了家庭努力打拚的丈夫，卻意外買到一間凶宅，讓家庭身陷險境，柯佳嬿則在拿下兩座金鐘視后之後，再度展現實力派演技，飾演一位擁有5歲女兒的堅毅母親。