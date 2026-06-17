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隨著2026年北中美世界盃小組賽首戰，法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）以兩記精彩進球率隊以3：1擊敗塞內加爾，這位年僅27歲的皇馬球星，正式超越吉魯（Olivier Giroud），以58顆國家隊進球成為法國歷史上的進球紀錄保持人，樹立了「姆巴佩時代」的里程碑。法國足球專家勞倫斯（Julien Laurens）相信，年輕的姆巴佩將成為法國隊史最偉大球員，超越席丹等偉大名字。姆巴佩在僅僅99場國家隊出賽中，便寫下58球的驚人紀錄。他在世界盃賽場上的表現更是無可挑剔，目前累積14顆世界盃進球，距離德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）保持的16球紀錄僅剩2球之遙。作為被超越的前輩，吉魯在BBC轉播節目中大方給予祝福：「這一切都在意料之中。他將會打破所有紀錄，包括出賽數與進球數。我認為他輕而易舉就能達到100球大關，甚至超越世界盃歷史進球紀錄。他不僅是隊友心中的不可思議天賦，更是場上場下的真正領袖。」法國足球專家勞倫斯堅信，姆巴佩終將超越席丹（Zinedine Zidane）與普拉蒂尼（Michel Platini），成為法國史上最偉大的球員。勞倫斯分析：「這不僅是因為他的進球數，而是他在2018年奪冠、2022年決賽演出帽子戲法，以及作為隊長的領袖氣質。他擁有一切條件成為法國足球史上最偉大的名字。」姆巴佩的成功並非偶然，這源於其家族精心策劃的「姆巴佩計畫」（Project Mbappe）。出生於巴黎近郊邦迪（Bondy）的他，父親是球員出身的教練，姆巴佩從小就展現超齡的成熟與強大野心。他3歲就能唱完法國國歌，成長過程中更將C羅（Cristiano Ronaldo）視為偶像，牆上掛滿偶像與席丹的海報，並嚴格要求自己「一定要與最強的人對抗」。姆巴佩的自信早在他年少時期便展露無遺。在摩納哥時期，當隊友被要求設計雜誌封面時，他選擇了《時代雜誌》（Time），標題寫著「El Maestro」（大師）。短短四年後，他在帶領法國贏得俄羅斯世界盃後，真的登上《時代雜誌》封面，將夢想變為現實。前PSG體育表現總監馬丁·布謝特（Martin Buccheit）指出：「成功的球員需要強大的自我（Ego），這是一種必要的驅動力。而姆巴佩幸運的是，他的父母親始終是掌握他『自我調節旋鈕』的關鍵力量。」自2023年接過隊長袖標以來，姆巴佩從一名年輕的天才前鋒，進化為全方位的領袖。勞倫斯補充道：「姆巴佩是一個自我意識強烈的人，但在接過隊長臂章後，他深知自己必須成為真正的引領者。」雖然尚未拿到歐冠冠軍與金球獎，但各界普遍看好姆巴佩未來將持續稱霸足壇。這項「姆巴佩計畫」目前看來已遠遠超乎預期，他不僅在數據上將超越所有前輩，更將以無與倫比的球場影響力，成為法國足球史上最閃耀的巨星。