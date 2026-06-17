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▲邱澤與許瑋甯被直擊在天母的公園溜小孩。（圖／微博＠芒果撈小萌主）

邱澤近日復工拍戲，與柯佳嬿睽違11年後再度合作，不過他一收工，並未與柯佳嬿多加敘舊，而是立刻返回新家天母豪宅。據悉，該處成交價破億，是邱澤為老婆許瑋甯和寶貝兒子新買的房子，可見他出手闊綽。另外，邱澤之前脫手迪化街上億透天厝時，也曾引起討論，不過他向來為人低調，不愛聲張，因此才被稱是演藝圈的「隱形富豪」。據《鏡週刊》報導，邱澤出道24年，拍了無數電影、電視劇，早就累積了驚人身家。業界估算，他早期出演國片，片酬大約一部新台幣200萬元，電視劇則是一集30萬元，但後來邱澤開始到中國拍戲，酬勞據說翻了4倍，讓邱澤口袋賺滿滿。而邱澤也很有投資眼光，他在2019年時，花了8950萬元在迪化街買了161坪的透天古厝，並在去年將該房產脫手，賣給上市公司凌華科技旗下的教育基金會。若以附近有1億7千萬元物件成交的價格來看，這處透天厝售價估計也破億，讓邱澤大賺一筆。不過經紀公司透露，這棟透天古厝是公司資產，並非邱澤個人持有，但邱澤確實是經紀公司海納百川的合夥人之一。如今邱澤又搬離汐止住處，和許瑋甯住進天母豪宅；根據實價登錄查詢，該豪宅成交價也破億，足見邱澤雄厚的財力，大手筆買房，只為了寵妻小。而夫妻二人去年入住新家後，也經常被粉絲直擊出現在天母的公園遛小孩，感情相當恩愛，外出時多由邱澤抱小孩，許瑋甯則是在一旁看父子嬉戲，一家人盡情享受天倫之樂。