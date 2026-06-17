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法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）在世界盃首戰以梅開二度傲視全場，不僅率隊以3：1擊敗塞內加爾，更以生涯58顆國家隊進球正式加冕法國隊史進球王。儘管外界讚譽不斷，但面對過去一段時間的批評聲浪，這位超級巨星在賽後採訪中霸氣反擊批評者，以一句「要讓酸民閉嘴，我得踢到80歲」強調自己不為證明什麼，而是為了國家隊而踢球。當法國電視台M6記者詢問這場比賽的進球與歷史地位是否是對外界批評的一種「報復」或回應時，姆巴佩顯得相當冷靜。他表示：「這絕不是為了復仇。如果我只是為了證明那些批評我的人是錯的、為了讓他們閉嘴而踢球，那我想我得一直踢到80歲。」他強調，對於個人紀錄雖感到榮幸，但那是在退役後才需要思考的事。「我來到這裡是為了幫助球隊，與隊友們共同續寫法國國家隊的新篇章。至於紀錄，那是退役後再去回顧的勳章，現在最重要的只有眼前的每一場勝利。」不僅姆巴佩展現大將之風，法國隊主帥德尚（Didier Deschamps）賽後也對愛徒給予極高評價。德尚笑稱，即便姆巴佩打破紀錄，肯定還是會有人批評他，但他隨即嚴肅表示：「基利安就是這樣的球員，即便他整場比賽沒表現，他仍有能力透過一個動作改變戰局。有人批評他防守不足，但他不是為了防守而生的。」德尚特別澄清了外界對姆巴佩「自私」的刻板印象，他指出：「身為隊長，姆巴佩在場內外為團隊付出了非常多，他絕不是外界口中的那種人。他曾說過，他不想在友誼賽進球，因為他認為進球應該留在世界盃這種最具影響力的舞台。他完美證明了自己是世界級的決定性球員。」對於場上的搭檔奧利塞（Michael Olise），姆巴佩給予了高度肯定。他認為兩人之間的化學反應非常自然，不需要磨合時間，「奧利塞總是會觀察場上形势，只要我跑位，我知道他一定會傳球給我。」姆巴佩也提醒隊友們，不要太過放鬆，畢竟小組賽目前才剛拿下一勝，「世界杯上一切都瞬息萬變，六天後對陣伊拉克的比賽將是關鍵，我們必須拿下那場比賽以確保晉級。」