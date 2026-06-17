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非政府賠款！多國財團共組「私募投資工具」

與制裁談判脫鉤，簽署後迎來60天關鍵規劃期

美國與伊朗即將簽署終戰架構協議之際，路透社引述知情人士報導指出，雙方協議內容包含設立一項規模高達3000億美元的民間投資基金，藉此吸引國際資本重返伊朗市場，並作為推動最終和平協議的重要經濟誘因。目前已有超過半數資金獲得企業承諾投入。據路透社獨家報導指出，美伊雙方日前已就結束戰爭、解除美國對伊朗海上封鎖以及重啟荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運達成框架協議，預計本週五（19日）正式簽署。知情人士透露，這項名為「重建與發展基金」（Reconstruction and Development Fund）的投資機制，將在未來60天談判期間逐步規劃，待最終協議完成後正式啟動。消息人士強調，這檔新基金屬於「私募投資工具（private investment vehicle）」，並非戰後賠償或重建援助計畫，也不涉及任何政府資金或補助，而是一項由私人企業主導的投資平台。資金來源涵蓋美國、波斯灣阿拉伯國家，以及亞洲、南美洲與非洲企業，目前已有多家企業同意投入資金。根據規劃，基金投資領域將涵蓋能源、物流、製造業與交通運輸等產業。另一名伊朗高層消息人士則透露，德黑蘭當局原本要求美方支付4000億美元戰爭賠償，但遭華府拒絕，隨後才提出成立投資基金的替代方案。該消息人士表示，區域國家未來可透過提供貸款擔保、建立信用額度或直接出資等方式參與計畫，協助重建在戰爭中受損的基礎設施，包括鋼鐵廠、煉油廠、機場以及其他重要公共設施。分析指出，伊朗雖是中東主要經濟體之一，擁有全球第二大天然氣儲量及第四大石油儲量，但過去40多年來因美國及國際制裁，幾乎被排除在全球資本市場之外，外國直接投資（FDI）長期低迷。此外，伊朗擁有超過9200萬人口，且人口結構年輕、教育程度較高，加上石化、礦業、農業與觀光等產業仍有龐大開發空間，因此被部分投資者視為潛力市場。報導指出，這項投資基金與另一條涉及解除美國制裁及解凍伊朗海外資產的談判路線完全分開運作，兩者屬於不同的金融安排與談判機制。基金在達成最終協議之前，不會正式成立或投入運作。雙方一旦簽署諒解備忘錄，旨在為接下來60天內的工作流程建構出執行框架。針對此項投資基金協議，主要協助斡旋的伊朗外交部與巴基斯坦外交部，並未在第一時間回應路透社的置評請求。美國副總統JD Vance日前接受媒體訪問時表明，若伊朗履行協議承諾，包括拆除核計畫、銷毀濃縮核材料庫存並接受嚴格國際查核機制，將有機會取得由波灣國家支持的3000億美元重建基金資金。知情人士未透露這筆基金未來將由誰管理或如何營運，並指出核心的細節仍有待雙方進一步商定。不過該消息人士表示，目前已承諾參與的企業來自韓國、日本、新加坡、馬來西亞及美國等國，但基於談判仍在進行，暫未公布完整名單。未來60天內，美伊雙方預料將同步就核問題、制裁解除及區域安全等議題展開多軌談判，以爭取達成最終和平協議。