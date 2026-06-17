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▲面對外界質疑奧利塞與姆巴佩的默契，姆巴佩本人在賽後也大方回應。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年北中美世界盃小組賽法國以3：1擊敗塞內加爾的戰役中，儘管隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）以梅開二度的歷史性表現登上頭條，但官方最終將「全場最佳球員」（Player of the Match）的殊榮，頒給了年僅24歲的中場新星──麥可·奧利塞（Michael Olise），他得到7.9分的比賽評分。這場比賽不僅是法國隊的開門紅，更正式宣告了一位世界級進攻核心的誕生。麥可·奧利塞（Michael Olise）出生於英格蘭倫敦，父親為奈及利亞人，母親則具有阿爾及利亞與法國血統。他早年曾在兵工廠、切爾西與曼城的頂級青訓學院磨練，隨後在雷丁與水晶宮嶄露頭角，2024年以6000萬歐元身價轉戰德甲豪門拜仁慕尼黑。他司職前腰或邊鋒，擁有極高的足球智商與細膩傳球，被視為法國隊未來的進攻發動機。目前其市場身價已飆升至1.5億歐元，更有傳聞指出皇馬正密切關注這位天才球員的動向。官方將MVP頒給奧利塞絕非僥倖。在本場比賽中，他踢滿全場，展現出無所不在的影響力， 他送出全場最多的4次關鍵傳球，以及高達0.95個的預期助攻（xA），整場比賽共創造2次絕佳得分機會。他在進攻三區的傳球精準度高達25次，是法國隊串聯進攻的靈魂人物。2次射門全部射正，3次突破過人成功2次，並精準送出助攻助陣姆巴佩首開紀錄。賽後媒體給予他7.9分的高評價，官方評選更是對他「在對方防線與中場間游走、精準串聯鋒線」的戰術價值給予最高肯定。法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後揭露了奧利塞獲得MVP的戰術關鍵。德尚在下半場將奧利塞移至中路，並與登貝萊互換位置，如此有效激活法國這台進球機器：「當奧利塞在中路時，他有能力在防線與中場間穿針引線，傳球質量極大提升了球隊的連接感。他的觸球次數越多，法國隊的威脅就越大。」面對外界質疑奧利塞與姆巴佩的默契，姆巴佩本人在賽後也大方回應：「和麥可一起踢球非常輕鬆，他總是不斷觀察場上局勢。我知道只要我跑出空檔，他一定能看到我，即使球沒傳到腳下，他的每一次處理球也都在為團隊創造空間。」