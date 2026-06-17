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▲金世妍演高中生相當適合，甜美臉蛋引起關注。（圖／金世妍IG@seyyeonnnn）

韓劇《鐵拳教育》播出後大受好評，劇中每個角色的表現都相當精彩，就連小配角也不例外。像是在第3集中，飾演網紅女學生「韓芮梨」同桌閨密的女星金世妍，就被觀眾稱讚五官超美，演高中生也不違和。據悉，金世妍過去是廣告模特，2年前才開始拍戲，去年播出的韓劇《比天堂還美麗》也有她的身影，她的IG帳號為＠seyyeonnnn，粉絲數不斷攀升中。金世妍在劇中飾演角色「鄭素英」是朴敘允飾演的女網紅「韓芮梨」的好閨密，兩人上課非常不認真，韓芮梨只顧著開直播跟60萬粉絲互動，鄭素英也只懂得化妝打扮，然後幫韓芮梨的直播助威，藉此增加自己的粉絲數。兩人是班上的頭痛人物，直到教權局介入後，才被沒收手機開始好好上課。而金世妍只出現在這第3集中，畫面也不算多，但她憑藉超高顏值，立刻吸引觀眾注意，甚至有網友認為，她更適合演韓芮梨角色，想看她有更多鏡頭。而金世妍的IG帳號也被神出，粉絲數不斷攀升中，從原本的3.9萬人，到如今已有4.8萬人追蹤，可見這部戲讓她人氣升溫。據韓國《Namu Wiki》介紹，金世妍今年11月才要滿24歲，還非常年輕，身高164公分的她，體重只有46公斤，身材相當纖細，成為演員前，曾是一名模特兒。金世妍說，其實自己小時候的個性相當內向，為了讓她打開心扉，父母幫她報名了表演課，才讓她對演戲產生興趣，並考進藝術高中。而金世妍一開始對於演員夢也抱持懷疑，本來只想當模特兒就好，但在經紀公司長達半年的勸說下，金世妍最終決定自我挑戰，才開始演戲，因此金世妍目前作品還不多，現階段只拍過Disney+韓劇《首爾破笑組》，還有去年在Netflix播出的《比天堂還美麗》，以及今年爆紅的《鐵拳教育》，粉絲都很期待她之後的新角色出現。