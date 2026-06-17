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國際油價應聲暴跌：布蘭特原油3個月來首度跌破80美元

美國與伊朗即將簽署終戰協議之際，美方官員透露，華府將在協議生效後立即允許伊朗恢復石油與燃料出口，並暫時豁免相關制裁措施。市場預期全球原油供應將增加，國際油價16日應聲重挫5%，跌至近3個月來新低。根據路透社、CNBC等外媒報導，據協議內容，美國將在簽署諒解備忘錄（MoU）後，立即解除對伊朗石油銷售的部分限制，同時放寬銀行、航運及保險等相關服務制裁，以協助伊朗原油重返國際市場。不過，美方強調，這是一項以履約表現為前提的協議，伊朗只有在遵守各項承諾的情況下，才能持續享有相關利益。一名美國高級官員指出，伊朗必須放棄發展核武、處理現有濃縮核材料，並確保不干擾荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由，否則可能失去協議所帶來的經濟利益。美國總統川普（Donald Trump）政府曾於2018年重新對伊朗實施嚴厲制裁，理由包括德黑蘭核計畫以及對中東武裝組織的支持。伊朗則始終強調，其核計畫僅用於和平與民生用途。市場分析指出，此次制裁鬆綁將為伊朗帶來可觀收益。風險顧問公司Obsidian Risk Advisors主管艾瑞克森（Brett Erickson）形容，這是一項價值數十億美元的重大讓步。他表示：「在歷經數個月的軍事封鎖施壓後，華盛頓當局最終選擇向德黑蘭提供了一筆不可逆轉（irreversible）的龐大經濟利益。」據估計，伊朗目前在境內儲油設施及油輪上共存放超過1億桶原油，其中超過6000萬桶位於美軍封鎖範圍之外，可望迅速投入市場。作為對比，目前全球每日的石油消耗量約為1億桶。伊朗高層消息人士也透露，美伊最終版諒解備忘錄已納入石油制裁豁免條款，允許德黑蘭在特定期間內自由出口石油並取得收益。若未來雙方達成正式和平協議，美國及聯合國對伊朗的制裁措施也將依照商定時程逐步解除。受到供應增加預期影響，國際油價15日大幅下跌。全球指標原油布蘭特原油（Brent）期貨價格重挫5%，收在每桶78.96美元，為3月以來首度跌破80美元關卡；美國西德州中級原油（WTI）期貨則下跌5.8%，收在每桶76.05美元。不過，外界對協議細節仍存疑慮。美伊雙方迄今對協議內容的說法並不完全一致，而完整文本也尚未公開。曾擔任前美國總統拜登（Joe Biden）能源顧問的霍克斯坦（Amos Hochstein）表示，如果協議早在數日前就已達成，如今仍未公布正式文件，確實令人感到不尋常。據悉，美伊終戰協議已成為本週在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會焦點議題之一。隨著正式簽署日期逼近，外界預料更多協議細節將於本週陸續公布，而相關內容對全球能源市場與中東局勢的影響，也持續受到各界高度關注。