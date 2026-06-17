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七七乳加「是牛軋糖」？一票台灣人震驚：活33年不知

▲七七乳加是台灣長紅巧克力品牌，但近日有民眾發現其內餡竟是「牛軋糖」，而引發討論。（圖／77乳加YT）

七七乳加怎麼做的？官網公布正解：為什麼超黏牙有解了

根據官網解釋，七七乳加是「融合在地台灣花生與牛軋的經典巧克力」，證實其以牛軋糖為基底，加入不會過硬的花生仁，最外層再以巧克力包裹，進而誕生出台灣人童年最愛的巧克力。

▲根據官網解釋，七七乳加是「融合在地台灣花生與牛軋的經典巧克力」，證實其以牛軋糖為基底，加入不會過硬的花生仁，最外層再以巧克力包裹，進而誕生出台灣人童年最愛的巧克力。（圖／七七乳加官網）

七七乳加是他開發的！遠赴歐洲學成、拚轉型打造巧克力帝國

台灣老字號巧克力「七七乳加」是陪伴台灣人長大的童年零食，憑藉黏牙口感與越嚼越香的特色廣受消費者喜愛，並以標誌性的橘色包裝聞名全台。，讓許多人大長知識。有網友近日在Threads發文，驚訝，吸引近萬人按讚，更累積高達31萬人次瀏覽，多數人也被這藏了許久的真相給震驚到。不少人在留言區坦言解開多年疑惑，更有人表達無法相信，「震驚，我活了43年現在才知道」、「難怪我咬不動」、「無法接受，七七乳加就是七七乳加」、「難怪那麼黏牙」，七七乳加由宏亞食品於1976年創立的巧克力零食，品牌累積長達50年的歷史，陪伴許多台灣人長大，並以標誌性的橘色條狀包裝聞名。據悉，七七乳加已累積售出超過67.5億條，長年穩居超商條狀巧克力銷量前段班。七七乳加之所以有名，最大特點在於「口感特別」，不只相當黏牙、層次豐富還越嚼越香，不過裡頭內餡包的其實是「牛軋糖」。據了解，七七乳加最早由創辦人張添遠赴歐洲學來的技術，，至今仍穩坐國產巧克力龍頭地位。不過近年七七乳加也在努力拚轉型，品牌跳脫多年不變的單一口味，積極研發創新產品如抹茶、草莓等口味，還跨界與天仁茗茶、太和殿等品牌聯名，甚至為迎合現代人的健康意識與便利需求，推出迷你量販包裝，改變過去單一的大尺寸硬脆口感，老牌希望能藉由不斷轉型變化深耕市場，繼續陪伴台灣人一起長大。