台灣老字號巧克力「七七乳加」是陪伴台灣人長大的童年零食，憑藉黏牙口感與越嚼越香的特色廣受消費者喜愛，並以標誌性的橘色包裝聞名全台。但近日有民眾表示，意外發現「七七乳加」內餡真實身分竟是「牛軋糖」，感嘆活了33年才得知真相，也讓一票死忠粉絲相當震驚，更有人坦言無法接受。事實上，官網早公布解答，解釋七七乳加是「融合在地台灣花生與牛軋」而成的巧克力，讓許多人大長知識。
七七乳加「是牛軋糖」？一票台灣人震驚：活33年不知
有網友近日在Threads發文，驚訝表示「活了33年才發現，七七乳加巧克力其實是牛軋糖」，短短一句話瞬間引起大量討論，吸引近萬人按讚，更累積高達31萬人次瀏覽，多數人也被這藏了許久的真相給震驚到。
不少人在留言區坦言解開多年疑惑，更有人表達無法相信，「震驚，我活了43年現在才知道」、「難怪我咬不動」、「無法接受，七七乳加就是七七乳加」、「難怪那麼黏牙」，甚至還引來廣告樂血研究院院長Wawa表示「我那時做了他們家的廣告專案也突然知道這事，超大的衝擊」。
七七乳加怎麼做的？官網公布正解：為什麼超黏牙有解了
七七乳加由宏亞食品於1976年創立的巧克力零食，品牌累積長達50年的歷史，陪伴許多台灣人長大，並以標誌性的橘色條狀包裝聞名。據悉，七七乳加已累積售出超過67.5億條，長年穩居超商條狀巧克力銷量前段班。
七七乳加之所以有名，最大特點在於「口感特別」，不只相當黏牙、層次豐富還越嚼越香，不過裡頭內餡包的其實是「牛軋糖」。根據官網解釋，七七乳加是「融合在地台灣花生與牛軋的經典巧克力」，證實其以牛軋糖為基底，加入不會過硬的花生仁，最外層再以巧克力包裹，進而誕生出台灣人童年最愛的巧克力。
七七乳加是他開發的！遠赴歐洲學成、拚轉型打造巧克力帝國
據了解，七七乳加最早由創辦人張添遠赴歐洲學來的技術，回國後研發出這種以巧克力包裹牛軋糖的巧克力，特別的是，他將牛軋糖常使用的杏仁果與榛果等配料，巧妙地替換成台灣人更喜愛、更具本土特色的花生，推出後以專業技術與高品質長紅至今，至今仍穩坐國產巧克力龍頭地位。
不過近年七七乳加也在努力拚轉型，品牌跳脫多年不變的單一口味，積極研發創新產品如抹茶、草莓等口味，還跨界與天仁茗茶、太和殿等品牌聯名，甚至為迎合現代人的健康意識與便利需求，推出迷你量販包裝，改變過去單一的大尺寸硬脆口感，老牌希望能藉由不斷轉型變化深耕市場，繼續陪伴台灣人一起長大。
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有網友近日在Threads發文，驚訝表示「活了33年才發現，七七乳加巧克力其實是牛軋糖」，短短一句話瞬間引起大量討論，吸引近萬人按讚，更累積高達31萬人次瀏覽，多數人也被這藏了許久的真相給震驚到。
七七乳加怎麼做的？官網公布正解：為什麼超黏牙有解了
七七乳加由宏亞食品於1976年創立的巧克力零食，品牌累積長達50年的歷史，陪伴許多台灣人長大，並以標誌性的橘色條狀包裝聞名。據悉，七七乳加已累積售出超過67.5億條，長年穩居超商條狀巧克力銷量前段班。
七七乳加之所以有名，最大特點在於「口感特別」，不只相當黏牙、層次豐富還越嚼越香，不過裡頭內餡包的其實是「牛軋糖」。根據官網解釋，七七乳加是「融合在地台灣花生與牛軋的經典巧克力」，證實其以牛軋糖為基底，加入不會過硬的花生仁，最外層再以巧克力包裹，進而誕生出台灣人童年最愛的巧克力。
據了解，七七乳加最早由創辦人張添遠赴歐洲學來的技術，回國後研發出這種以巧克力包裹牛軋糖的巧克力，特別的是，他將牛軋糖常使用的杏仁果與榛果等配料，巧妙地替換成台灣人更喜愛、更具本土特色的花生，推出後以專業技術與高品質長紅至今，至今仍穩坐國產巧克力龍頭地位。
不過近年七七乳加也在努力拚轉型，品牌跳脫多年不變的單一口味，積極研發創新產品如抹茶、草莓等口味，還跨界與天仁茗茶、太和殿等品牌聯名，甚至為迎合現代人的健康意識與便利需求，推出迷你量販包裝，改變過去單一的大尺寸硬脆口感，老牌希望能藉由不斷轉型變化深耕市場，繼續陪伴台灣人一起長大。