我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo都可：今「粉角奶茶買一送一」！30元滿足咀嚼控

▲端午節連假CoCo三大冰沙「單杯49元」！推薦芒果冰沙、新品雪沙椰椰喝到夏至。（圖／CoCo都可提供）

CoCo端午節「49元芒果冰沙」！3大手搖飲料優惠喝到夏至

先喝道： 愛蜜荔系列「第二杯10元」

▲先喝道「愛蜜荔系列第二杯10元」。（圖／翻攝自先喝道FB）

端午節連假適逢夏至節氣，CoCo都可表示，今（17）日周三好友日「粉角奶茶買一送一」！6月19日至6月21日連續3天，爽喝芒果冰沙、雪沙椰椰咖啡、雪沙椰椰冬瓜，3大消暑手搖飲料單杯49元。CoCo都可今買一送一！CoCo表示，相當於粉角奶茶買一送一，兩杯60元、平均每杯30元，經典阿薩姆奶茶搭配現煮蜜香粉角，咀嚼控快衝。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。端午節連假最狂手搖飲料優惠！CoCo都可全台門市爽喝三大冰沙單杯49元到夏至，6月19日至6月21日：（街邊店原價75元）：椰奶雪沙搭配現磨咖啡，沁涼提神。（街邊店原價75元）：古早味冬瓜露搭配綿密椰奶雪沙。（街邊店原價60元）：夏天必喝香濃芒果冰沙。提醒大家，商場以及部分門市不適用，請依各門市供應為準；活動限門市臨櫃、都可訂點餐自取。包括：愛蜜荔茶王、愛蜜荔錫蘭。提醒大家，每人限購3組（6杯）同品項；限現場／你訂自取（優惠不得併用）；數量有限，售完為止。