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哈蘭德的全名是 Erling Braut Haaland。其中，「Braut」來自他的母親格莉·瑪麗塔·布勞特（Gry Marita Braut），而「Haaland」則來自他曾在英格蘭踢球的前職業足球員父親阿爾夫-因格·哈蘭德（Alf-Inge Haaland）。
外界在討論哈蘭德的「優良基因」時，往往會將焦點放在他的前國腳父親身上。但事實上，他的母親同樣擁有深厚的體育背景，格莉·瑪麗塔曾是一名優秀的田徑「七項全能」選手。義大利《米蘭體育報》指出，這個決定不僅反映了挪威的傳統習俗，更是哈蘭德對家族身分認同的展現，希望讓母親家族的榮耀也能在國際足壇的最大舞台上被世界看見。
早在2025年8月，當時25歲的哈蘭德就對外宣布，他將在挪威國家隊的球衣背後印上「Braut Haaland」。從隨後的世界盃資格賽最後階段開始，挪威球迷就已經適應了這個改變。但在世界盃的龐大曝光度下，這個細節才真正被全球觀眾廣泛討論。
在職業俱樂部層級，曼城的球迷依然看著那個身披天藍色球衣、背後印著「Haaland」的無情進球機器；但一旦披上挪威國家隊戰袍，他選擇用更完整的家族姓氏來征戰。這賦予了「Braut Haaland」這件球衣更深層的情感連結，也提醒著世人，他在世界盃的使命與英超賽場上截然不同。
背負國家榮耀 神鋒率挪威重返世界盃舞台
哈蘭德的世界盃初登場，背負著常人難以想像的壓力。在對陣伊拉克之前，他已在50場國際賽中狂轟55球，成為挪威隊史進球王；在世界盃資格賽期間，他更是在8場比賽中踢進不可思議的16球，以一己之力將睽違28年未曾打進世界盃的挪威隊，硬生生扛進了2026年的大舞台。
在曼城，哈蘭德身邊有著全世界最豪華的陣容支援；但在國家隊，他是帶領挪威力拼小組突圍的絕對核心。隨著他在首戰對伊拉克迅速攻入兩球、幫助球隊取得領先，背上的「Braut Haaland」正向全世界宣告，他不僅背負著國家的榮耀，更承載著父母雙方家族的驕傲。
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