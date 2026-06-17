2026年世界盃小組賽I組賽事，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）首戰面對伊拉克就火速完成梅開二度，率領挪威以4：1輕鬆告捷。不過比起他在場上的進球表現，許多球迷卻被球衣背後的名字吸引目光，因為上面印的不是大家熟悉的「Haaland」，而是「Braut Haaland」。這並非印刷錯誤，也不是個人品牌操作，而是哈蘭德特地在世界盃舞台冠上母親姓氏，希望讓母親家族的名字與自己一同站上足球最高殿堂，背後故事也讓不少球迷直呼相當暖心。

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冠上母姓！　「Braut」代表對七項全能母親的致敬

哈蘭德的全名是 Erling Braut Haaland。其中，「Braut」來自他的母親格莉·瑪麗塔·布勞特（Gry Marita Braut），而「Haaland」則來自他曾在英格蘭踢球的前職業足球員父親阿爾夫-因格·哈蘭德（Alf-Inge Haaland）。

外界在討論哈蘭德的「優良基因」時，往往會將焦點放在他的前國腳父親身上。但事實上，他的母親同樣擁有深厚的體育背景，格莉·瑪麗塔曾是一名優秀的田徑「七項全能」選手。義大利《米蘭體育報》指出，這個決定不僅反映了挪威的傳統習俗，更是哈蘭德對家族身分認同的展現，希望讓母親家族的榮耀也能在國際足壇的最大舞台上被世界看見。

國家隊專屬身分！　與曼城「Haaland」做出深刻區隔

早在2025年8月，當時25歲的哈蘭德就對外宣布，他將在挪威國家隊的球衣背後印上「Braut Haaland」。從隨後的世界盃資格賽最後階段開始，挪威球迷就已經適應了這個改變。但在世界盃的龐大曝光度下，這個細節才真正被全球觀眾廣泛討論。

在職業俱樂部層級，曼城的球迷依然看著那個身披天藍色球衣、背後印著「Haaland」的無情進球機器；但一旦披上挪威國家隊戰袍，他選擇用更完整的家族姓氏來征戰。這賦予了「Braut Haaland」這件球衣更深層的情感連結，也提醒著世人，他在世界盃的使命與英超賽場上截然不同。

背負國家榮耀　神鋒率挪威重返世界盃舞台

哈蘭德的世界盃初登場，背負著常人難以想像的壓力。在對陣伊拉克之前，他已在50場國際賽中狂轟55球，成為挪威隊史進球王；在世界盃資格賽期間，他更是在8場比賽中踢進不可思議的16球，以一己之力將睽違28年未曾打進世界盃的挪威隊，硬生生扛進了2026年的大舞台。

在曼城，哈蘭德身邊有著全世界最豪華的陣容支援；但在國家隊，他是帶領挪威力拼小組突圍的絕對核心。隨著他在首戰對伊拉克迅速攻入兩球、幫助球隊取得領先，背上的「Braut Haaland」正向全世界宣告，他不僅背負著國家的榮耀，更承載著父母雙方家族的驕傲。

▲背負著家族姓名與國家榮耀，哈蘭德在迎來生涯首場世界盃賽事中大殺四方，開賽短短43分鐘內便梅開二度，成為挪威重返世界盃舞台的最強王牌。（圖／路透／達志影像）
▲背負著家族姓名與國家榮耀，哈蘭德在迎來生涯首場世界盃賽事中大殺四方，開賽短短43分鐘內便梅開二度，成為挪威重返世界盃舞台的最強王牌。（圖／路透／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...