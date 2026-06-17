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▲黑猩猩阿龐變YouTuber！重逢老攝影組四處找志村健（圖／截自ig@shimura_zoo_ntv）

還記得那隻跟英國鬥牛犬詹姆士一起搭電梯、野餐、闖遍日本的黑猩猩阿龐嗎？日本人氣節目《天才！志村動物園》中最讓觀眾又笑又哭的靈魂人物，如今已經24歲，相當於人類的50歲，不僅精神抖擻、胃口大開，還搖身一變成為YouTube頻道主，繼續圈粉全亞洲。阿龐出生於2001年10月1日，2004年至2012年間出演《天才！志村動物園》，與當時的靈魂主持人志村健培養出深厚情誼，節目在台灣播出時創下當季最高收視0.98%，深受台灣觀眾喜愛。節目結束後，阿龐定居在日本熊本縣的阿蘇萌寵樂園，由養父宮澤敦導演持續陪伴照料。如今的阿龐體重已達60公斤，雖然歲月在身上留下了痕跡，但活力絲毫不減當年，在單槓上依然能來一個驚天大擺，讓現場所有人驚呼連連。日前，《天才！志村動物園》的老攝影師渡邊與音響師小白，時隔多年重新來到阿蘇萌寵樂園探望阿龐。黑猩猩素來以記憶力超強著稱，阿龐一看到這兩張熟悉的臉孔，眼神立刻起了變化，目不轉睛地盯著兩人，彷彿正在努力搜尋記憶深處的畫面。然而就在這個感動的重逢時刻，阿龐的目光卻開始往別處張望——宮澤導演看在眼裡，心疼地說出了那句讓所有人鼻酸的話：「阿龐在找志村健。他認為，如果小白和渡邊先生來了，志村先生也應該會來。」這一幕，讓現場所有人瞬間沉默。志村健與阿龐之間的情誼，早已超越了一般的人與動物關係。在節目播出的八年間，兩人幾乎形影不離，志村健用他標誌性的幽默與溫柔，陪著阿龐完成一個又一個瘋狂又暖心的冒險任務。然而2020年，志村健確診新冠肺炎，僅僅4天後便不幸病逝，享壽70歲，消息震驚日本與全亞洲。那個阿龐最熟悉、最依賴的身影，就此永遠消失。如今的阿龐，在重逢的攝影組面前東張西望，尋找那個始終沒有出現的人——這個畫面，或許比任何語言都更讓人心碎。令人欣慰的是，阿龐並沒有就此淡出眾人的視野。宮澤導演為了回應來自台灣、印尼、泰國等地粉絲的大量來信，特別為阿龐創立了YouTube頻道「Pan-kun Miyazawa TV」，目前已累積超過4萬名訂閱者，持續記錄阿龐在阿蘇萌寵樂園的日常生活點滴。宮澤導演表示：「從阿龐兩歲起，我們就一起經歷了人生的喜怒哀樂，這份羈絆對我而言是一種奇蹟。通常你絕對不能直接照顧一隻24歲的黑猩猩，這太危險了——但我們之間是一種相互信任、相互尊重的關係。」搭電梯忘記按樓層只好傻站在裡面、跑去搶陌生人野餐便當、跟詹姆士鬥牛犬大眼瞪小眼——那些年，阿龐與詹姆士用最純粹的頑皮，讓無數台灣觀眾笑到岔氣，也哭到不能自己。如今詹姆士已在2016年病逝，志村健也走了，那個黃金組合再也無法重聚。但阿龐還在，繼續用他的方式，守護著那段再也回不去、卻永遠住在心裡的美好回憶。