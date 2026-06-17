交通部觀光署2026年旅遊補助最新進度！一次掌握平日續住最高折抵2000元、生日住宿金1200元壽星優惠，「每人3200元」怎麼領？5大方案還有遊樂園「免費入園」留宿優惠，搭配高鐵、台鐵或捷運的Taiwan PASS最高4折、企業員工國內旅遊獎勵等。交通部長陳世凱表示，國旅「觀光雙輪驅動方案」相關經費若最快7月通過、將可望在8月執行；且今年中央補助制度有重大改變，不再先搶先贏、而是「事前登錄＋抽籤制」一次整理。
今年中央政府預計斥資34.6億元推動的「觀光雙輪驅動方案」，旨在平衡國內旅遊淡旺季並吸引國際旅客的振興觀光計畫，成為2026年最受民眾關心的5大補助優惠方案。交通部長陳世凱表示，當預算審議相關經費通過後，希望在1個月內就能開始辦理，若最快7月通過、將可望在8月執行；觀光署長陳玉秀進一步說明，以目前規劃來看，相關補助措施可望在9月上路，相當於7、8月即可分階段進行前置作業。
2026最新旅遊補助！每人3200元怎麼領？5大優惠方案一次看
一、平日續住住宿補助「最高折抵2000元」
◾️適用時間：周日至周四平日（國定假日與連假除外）。
◾️補助方式：鼓勵平日連續住宿，第一晚「折抵800元」，續住同一間旅宿「第二晚提高折抵1200元」，連住兩晚即可「最高折抵2000元」；若前後兩晚住在不同旅宿，則兩晚各折抵800元（共1600元）。
二、壽星優惠「1200元」生日住宿金
◾️適用對象：「事前登錄＋抽籤制」中獎的當月壽星。每月將抽出1000名當月壽星，每名提供1200元住宿優惠金，可於生日當月使用。
◾️壽星優惠生日住宿金可與平日住宿補助「疊加使用」。相當於中籤壽星，只要在平日連續入住同一間飯店兩晚，即可享有「平日連住補助2000元＋生日住宿金1200元」，最多「每人現折3200元」。
三、遊樂園「免費入園」留宿優惠
◾️補助方式：平日入住合法旅宿，憑住宿發票可於入住當天或隔天，「免費入園」爽玩全台26家指定遊樂園一次，包括六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、遠雄海洋公園等。
四、Taiwan PASS「最高4折／每晚折抵1500元」限定優惠
◾️補助方式：分為兩大方案（2擇1，各限量2萬套）限週日至週四平日使用。
方案A：平日購買含高鐵、台鐵或捷運等交通串聯的Taiwan PASS享有4折限量優惠價（每套1000元）。
方案 B：購買Taiwan PASS套票，平日額外加贈「每房每晚1500元」住宿抵用金。
五、企業員工國內旅遊獎勵
◾️申請資格：旅行社承辦30人以上企業、至少兩天一夜（例假日不超過一天）員工旅遊。
◾️補助方式：企業補助團「每2萬元」（可用於折抵員工團費），可申請1團；承辦的旅行社可獲「每團1萬元」行銷獎勵（每家旅行社最多10團上限）。
全台26家指定遊樂園：
「北部」雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題影視園區、萬瑞森林、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
「中部」麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
「南部」頑皮世界、尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀、小墾丁渡假村、義大世界。
「東部」遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞日式主題園區、台東原生應用植物園。
提醒大家，實際情況請以官方最新名單、各指定遊樂園官方活動公告為準。
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2026最新旅遊補助！每人3200元怎麼領？5大優惠方案一次看
一、平日續住住宿補助「最高折抵2000元」
◾️適用時間：周日至周四平日（國定假日與連假除外）。
◾️補助方式：鼓勵平日連續住宿，第一晚「折抵800元」，續住同一間旅宿「第二晚提高折抵1200元」，連住兩晚即可「最高折抵2000元」；若前後兩晚住在不同旅宿，則兩晚各折抵800元（共1600元）。
二、壽星優惠「1200元」生日住宿金
◾️適用對象：「事前登錄＋抽籤制」中獎的當月壽星。每月將抽出1000名當月壽星，每名提供1200元住宿優惠金，可於生日當月使用。
◾️壽星優惠生日住宿金可與平日住宿補助「疊加使用」。相當於中籤壽星，只要在平日連續入住同一間飯店兩晚，即可享有「平日連住補助2000元＋生日住宿金1200元」，最多「每人現折3200元」。
三、遊樂園「免費入園」留宿優惠
◾️補助方式：平日入住合法旅宿，憑住宿發票可於入住當天或隔天，「免費入園」爽玩全台26家指定遊樂園一次，包括六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、遠雄海洋公園等。
四、Taiwan PASS「最高4折／每晚折抵1500元」限定優惠
◾️補助方式：分為兩大方案（2擇1，各限量2萬套）限週日至週四平日使用。
方案A：平日購買含高鐵、台鐵或捷運等交通串聯的Taiwan PASS享有4折限量優惠價（每套1000元）。
方案 B：購買Taiwan PASS套票，平日額外加贈「每房每晚1500元」住宿抵用金。
五、企業員工國內旅遊獎勵
◾️申請資格：旅行社承辦30人以上企業、至少兩天一夜（例假日不超過一天）員工旅遊。
◾️補助方式：企業補助團「每2萬元」（可用於折抵員工團費），可申請1團；承辦的旅行社可獲「每團1萬元」行銷獎勵（每家旅行社最多10團上限）。
全台26家指定遊樂園：
「北部」雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題影視園區、萬瑞森林、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
「中部」麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
「南部」頑皮世界、尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀、小墾丁渡假村、義大世界。
「東部」遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞日式主題園區、台東原生應用植物園。
提醒大家，實際情況請以官方最新名單、各指定遊樂園官方活動公告為準。
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地區
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26家指定遊樂園
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北部
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野柳海洋世界、雲仙樂園、小人國主題樂園、萬瑞森林樂園、小叮噹科學主題樂園、六福村主題遊樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區
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中部
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東勢林場遊樂區、麗寶樂園、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山世界
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南部
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柳營尖山埤渡假村、頑皮世界、義大遊樂世界、小墾丁渡假村、大路觀主題樂園、8大森林樂園
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東部
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綠舞莊園日式主題遊樂區、怡園渡假村、遠雄海洋公園、台東原生應用植物園