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空軍向美國新購66架F-16C/D Block70（空軍稱F-16V BLK70）戰機，原訂首架2024年交機，因為軟體調校、供應鏈等因素至今仍未交機。有航空迷日前目擊，台灣向美採購首架F-16V BLK70雙座機(編號6831)裝上適型油箱的戰機及3個副油箱的戰機，從德州沃斯堡海軍基地起飛，將透過空中加油方式，橫跨太平洋後飛返花蓮空軍基地。對此，國防部副部長徐斯儉今（17）日表示，F-16V回來的事情屬於機敏，國防部長顧立雄有說過9月底之前會回來，目前還是按照這個節點做管制。立院外交及國防委員會今日繼續審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金。顧立雄請假參加T-34教練機殉職飛官公祭，由徐斯儉代為出席。媒體問F-16V新機何時回台， 徐斯儉表示，F-16V回來的事情一向都屬於機敏，顧立雄部長有說過9月底之前會回來，目前還是按照這個節點做管制。針對「空軍首架F-16 Block70已自美起飛返國 ，屆時將直接飛返花蓮基地檢整後，再飛往駐地志航基地」議題，空軍司令部15日時回應表示，空軍對美採購F-16 Block 70 戰機，現依美空軍規劃全力推動接裝整備工作，並管制美方於計畫節點執行戰機飛交返國作業。有關戰機飛交返國事宜，內容涉及機敏，援例不予評論。