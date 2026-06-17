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▲挪威擊敗伊拉克，亞洲6強不敗金身遭到終結。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃開賽以來最驚人的亞洲黑馬傳奇，終究還是被「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）親手畫下句點。前6場取得2勝4和、保持不敗的亞洲軍團，在I組首輪遭遇睽違28年重返世界盃的挪威後終於吞下首敗。哈蘭德上半場就完成梅開二度，率領挪威以4比1擊敗伊拉克，不僅終結亞洲球隊本屆賽會的不敗紀錄，也帶領挪威憑藉淨勝球優勢超越法國，暫居I組龍頭。這項賽事是挪威隊史第四次參與世界盃正賽，也是自1998年法國世界盃以來的首次。陣中頭號王牌哈蘭德——這位剛在英超狂攬三屆金靴（22-23、23-24、25-26賽季），並在歐洲區資格賽以8場16球傲視群雄的神鋒，在生涯首場世界盃比賽中，就用身價證明了何謂「世界第一中鋒」。比賽第29分鐘，挪威發動快速反擊，沃爾夫（David Møller Wolfe）送出一記極具穿透性的精準直塞，高速插上的哈蘭德在球門右側順勢起右腳滑鏟射門破網，攻入個人世界杯處子球，幫助挪威打破僵局。然而，克服跨洲附加賽艱難晉級、睽違40年重返世足的伊拉克並未束手就擒。第39分鐘，阿里·賈西姆（Ali Jasim）策動攻勢傳給阿姆里·阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari），後者心領神會將球吊入禁區，前鋒艾曼·侯賽因（Aymen Hussein）展現驚人滯空力，強力頭槌破網！這僅是伊拉克隊史在世界盃的第二顆進球，將比數頑強扳成1比1。但兩隊在禁區內的「冷靜度」最終決定了勝負。第43分鐘，伊拉克後防線在面臨高壓逼搶時自亂陣腳，送出一記極其尷尬的回傳球。就在門將賈拉勒·哈桑（Jalal Hassan）猶豫不決的瞬間，哈蘭德如野獸般全速衝刺逼搶，賈拉勒大腳解圍的皮球直接狠狠砸在哈蘭德的腿上，並用他的侵略性把不可能變成了進球。下半場伊拉克展開瘋狂反撲，包括巴耶什（Ibrahim Bayesh）在內的多次起腳都被挪威防線以肉身擋出。挪威隊展現了極佳的危機處理能力，主帥索爾巴肯果斷進行四人輪換，瞬間扭轉場上局勢。第76分鐘，兵工廠隊長厄德高（Martin Ødegaard）開出精準角球，替補登場的後衛厄斯蒂高（Leo Østigård）高高躍起頭槌建功，擴大至3比1。傷停補時階段，上半場進球的伊拉克前鋒侯賽因不幸在慌亂中踢進烏龍球，將最終比數定格在4比1。隨著伊拉克吞敗，亞洲球隊在本屆世界盃驚人的正式終結。此前包含南韓、澳洲贏球，以及卡達、日本、伊朗、沙烏地阿拉伯紛紛逼平世界列強，亞洲狂潮一度席捲北美，如今這股氣勢終於被魔人哈蘭德一腳踩下煞車。根據挪威計算中心（NR）的最新數據模型大數據分析，拿下開門紅且手握大量淨球數的挪威隊，，北歐狂霸黑馬大軍正朝著淘汰賽昂首闊步。