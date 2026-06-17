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▲邱澤（左）在老婆許瑋甯（右）懷孕時也跟著停工，許久未拍戲的他，近日被拍到與柯佳嬿搭檔拍攝驚悚電影《洞穴》。（圖／夏朵行銷提供）

邱澤與許瑋甯於2021年結婚，婚後夫妻倆依舊忙著拍戲，去年迎來兒子Ian，將生活重心移回家庭。許瑋甯剛出道時與阮經天有過一段8年情，然而卻分手收場，她與邱澤則因電影《當男人戀愛時》結緣，並順利修成正果，許瑋甯曾提到兩人私下相處很像小朋友，可以一起玩樂、一起商量，會選擇嫁給對方，她直言是在對的時間找到對的人，甜蜜說道：「我先生的溫暖，在於他足夠瞭解我。」邱澤與許瑋甯結婚4年多，去年更迎來寶貝兒子Ian，一家三口生活相當幸福。許瑋甯曾在節目《唐陽雞酒屋》中聊到，與邱澤私下互動，透露：「我們兩個出去就像小朋友一樣一起玩，在一起的時候，都會覺得那個時刻滿好的。」當有要事商量時，邱澤也像是她的軍師，給予意見。此外，許瑋甯也分享自己很喜歡和另一半待在家，能一起逛個超市便覺得很開心，注重生活細節的她，比起收到鮮花，更喜歡收工回家時能喝上一碗熱湯。而許瑋甯當時宣布婚訊時，讓眾人相當驚喜，她則透露結婚關鍵，當年在拍攝《她和她的她》時外公病重，正處於低潮的她，深刻體會到邱澤的體貼：「我先生的溫暖，在於他足夠瞭解我。他知道用什麼樣的角度陪伴我，甚至在彼此安靜不說話時，他都能給足我所需要的力量。」邱澤在老婆許瑋甯懷孕時也跟著停工，許久未拍戲的他，近日被拍到與柯佳嬿搭檔拍攝驚悚電影《洞穴》，收工後便趕緊搭上黑色廂型車，直奔天母豪宅，回家陪伴妻小，看得出心繫老婆和兒子。另外，夫妻倆出席活動時也會大方分享孩子的成長及育兒狀況，許瑋甯更大讚邱澤是神隊友，一肩扛起照顧寶寶的重責大任，讓她能有充足的時間休養與產後復工。