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▲在青年時期經歷了「二次發育」後，哈蘭德成功將早年因為缺乏身體優勢而練就的精準走位與技術，完美結合了現今強悍的體格，成為讓所有後衛聞風喪膽的「魔人」。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈蘭德（Erling Haaland）在接受《ESPN》的賽前專訪時坦言，如果這輩子沒能帶領挪威重回世界盃舞台，他的輝煌生涯將永遠不完美。（圖／美聯社／達志影像）

當全世界都在驚嘆哈蘭德（Erling Haaland）於2026年世界盃大殺四方、用恐怖進球效率率領挪威高歌猛進時，很少人知道，這位如今讓後衛聞風喪膽的「魔人」，童年其實是個身材瘦弱、毫不起眼的小男孩。然而，正是那段沒有身體優勢的成長歲月，反而塑造出他對進球近乎偏執的渴望與頂級跑位能力。從挪威南部小鎮布萊恩（Bryne）的室內球場，到成為世界足壇最可怕的進球機器，哈蘭德的蛻變故事，正是天賦、努力與好勝心完美結合的最佳範例。「他特別的地方在於，他永遠都在尋找進球的機會。就算位置不好，他也會不斷跑動，試圖把自己放到能進球的位置上。」啟蒙教練溫海姆（Espen Undheim）向《CNN Sports》回憶道。「而且當他進球時，他會滿場飛奔瘋狂慶祝。即便他還是個孩子，我就能看出他有著天生的得分直覺。」在布萊恩小鎮，哈蘭德幾乎把室內足球場當成了家。只要不在吃飯、睡覺或上學，他總是在那裡跟比他大一歲的孩子們踢球。溫海姆指出，當時的哈蘭德幾乎只會用左腳，所以必須花更多時間苦練右腳。但真正讓他與眾不同的，是那股偏執的心態。「如果隊友不傳球給他，他會非常生氣；如果在必進的機會時沒進球，他會對自己發火。這點非常特別。」溫海姆說。這股怒火與對勝利的飢渴，至今依然在哈蘭德的血液裡流淌。即便在本賽季幫助曼城奪下足總盃時，他仍會因為隊友在最後一擊沒傳球而暴怒。他學會了如何控制這股情緒，將其轉化為幫助球隊的動力。15歲時，哈蘭德已經能為布萊恩U18梯隊效力，隨後被挪威豪門莫爾德（Molde）挖角，正式開啟了他的職業傳奇。此時，挪威國家隊也開始注意到這個年輕人。現任天使城女足（Angel City）助理教練、曾擔任挪威各級青年隊主帥的斯梅魯德（Leif Gunnar Smerud）表示，哈蘭德早期的天賦並未被視為「絕對的救世主」。「他當然很出色，但他並不是那種我們期待已久的天才。」斯梅魯德坦言。真正讓哈蘭德迎來質變的，是他在青少年晚期的「二次發育」。他開始長高、變壯，最終成為了今天這台能用體型和速度碾壓後衛的推土機。斯梅魯德認為，童年時期的瘦弱反而成為了哈蘭德最大的優勢。「很多小時候就擁有體型優勢的球員，容易養成壞習慣，因為他們光靠身體就能贏。但哈蘭德以前沒有這種優勢，所以他必須在時機、走位、跑動和技術上下苦功。當他後來擁有了現在這副身體時，一切就水到渠成了。」2019年，哈蘭德在U20世界盃上一戰封神，在對陣宏都拉斯的比賽中不可思議地「單場狂轟9球」，隨後加盟奧地利薩爾斯堡紅牛、德甲多特蒙德，再到2022年轉戰英超曼城。短短幾年內，他不僅以111場攻入100球的恐怖效率打破英超最快百球紀錄，更奪下三屆英超金靴獎。然而，在那些看著他長大的人眼中，他依然是那個愛開玩笑的小鎮男孩。哈蘭德的父親阿爾夫-因格（Alf-Inge）也曾效力於曼城，但他並未給兒子施加任何壓力。「他就是個典型的鄉下孩子，幽默且反應很快。當我現在看他受訪時，我會說，這還是我認識的那個布萊恩男孩，他一點也沒變。」溫海姆笑著說。「他來自一個講究務實的農業社區，如果他變了，鄉親們一定會直言不諱。如果他失去了家鄉的尊重，其他一切對他來說都不重要了。」隨著2026年世界盃的戰火點燃，哈蘭德正帶領著挪威自1998年後首次重返世界盃舞台。為了支持這位家鄉英雄，布萊恩小鎮計畫邀請1,000名小球員，齊聚在哈蘭德童年成長的室內球場，一同觀看挪威與伊拉克之戰。溫海姆驕傲地說：「在我們的室內場館裡，有一幅高50公尺、寬15公尺的哈蘭德巨型畫像。我們以他為榮，全世界都在期待他在世界盃上的表現。」