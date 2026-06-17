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皮克敏「友誼徽章」是什麼？

▲《Pikmin Bloom》的「友誼徽章」，是好友通力合作玩遊戲的證明，總共有5個等級。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏明信片為何別亂丟？

▲好友送的明信片一定要「按接收」，不按接收就會失去獲得「友誼徽章」的進度。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏送明信片要多久？

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的明信片，是遊戲內少數能讓玩家互動的社交功能，許多玩家如果獲得「重複」或「不好看」的明信片都會按「捨棄」，但這個下意識的動作，會讓自己失去拿到「友誼徽章」的機會，《NOWNEWS》也透過本文，整理皮克敏明信片的冷知識。《Pikmin Bloom》的「友誼徽章」，是好友通力合作玩遊戲的證明，總共有5個等級，依據與好友合作完成的活動數，每個等級皆可獲得一個徽章；以下行動會計入與好友合作的次數：📌收到好友的明信片。📌與2名以上玩家一起完成一次每週步行挑戰。📌與2名以上玩家一起完成一次每週種花挑戰。📌使用蘑菇戰鬥大聲公。📌贈禮給好友。《Pikmin Bloom》明信片最大存量為400張，捨棄後明信片會直接消失，如果玩家拿到重複明信片，或是不想保存的明信片，建議挑選一位好友送出，只要對方「也接收明信片」，就可以幫助對方增加好友合作次數。特別要注意的是，玩家「寄出明信片」並不會增加好友合作次數，要「收到好友明信片」才會增加，所以就算好友寄出的明信片不好看、不想保存，玩家也要「先按接收、再做捨棄」，不按接收就會失去獲得「友誼徽章」的進度。《Pikmin Bloom》中，無論兩位好友距離多遠，派出皮克敏運送明信片的時間都是「12小時」，對方接收或捨棄後，皮克敏會立即返回；如果好友沒有領取明信片，皮克敏將會在3天後返回。在上述機制下，建議玩家可以多派沒有配戴飾品、好感度較低的皮克敏運送明信片，才不會影響打蘑菇時的戰力，或減緩正在刷好感的皮克敏進度，此外，若選擇捨棄好友送的明信片，對方並不會收到相關通知。