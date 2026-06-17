我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SpaceX上市才4天砸600億買Cursor！（圖／路透社／達志影像）

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX才剛在6月12日正式登陸那斯達克，創下史上最大IPO紀錄，墨跡未乾，16日又立刻宣布斥資約9.6兆日圓（約600億美元）收購AI程式開發新創公司Cursor，震驚科技界。受此消息激勵，SpaceX股價單日暴漲超過17%，市值一度超越微軟，躍升全球第四大上市公司。SpaceX此次上市堪稱華爾街近年最受矚目的盛事。SpaceX以每股135美元定價，股票在上市首日開盤即跳空大漲至150美元，最終收盤報160.95美元，單日漲幅高達19.2%。此次IPO共募資約750億美元，上市首日市值即突破2兆美元，成為全球市值最大的上市公司之一。上市後股價持續攀升，截至6月16日，SpaceX股價報201.80美元，52週最高價已達225.64美元。短短數日，漲幅已超過49%，讓早期投資人笑開懷。這次被SpaceX相中的Cursor，絕非無名之輩。Cursor由四名麻省理工學院（MIT）畢業生——Michael Truell、Sualeh Asif、Arvid Lunnemark與Aman Sanger——於2022年創立，2023年正式推出產品。Cursor是一款內建AI的程式碼編輯器，能夠預測使用者下一步要寫的程式碼，大幅提升開發效率。目前全球財富500大企業中，已有高達67%採用Cursor的技術。成長速度更是驚人。Cursor在2025年1月達成年化營收1億美元的里程碑，僅僅一個月後的2月，年化營收即突破20億美元，創下B2B企業史上最快達標紀錄。截至2026年5月，Cursor年化營收已高達30億美元。Cursor的融資歷程堪稱矽谷傳奇：2024年8月A輪以4億美元估值募得6000萬美元；2024年12月B輪估值跳升至25億美元；2025年6月C輪估值達99億美元；2025年11月D輪由Accel與Coatue共同領投，估值暴漲至293億美元，英偉達（NVIDIA）也參與其中。從4億美元到293億美元，僅花了15個月。分析人士指出，SpaceX收購Cursor背後有明確的戰略盤算。馬斯克旗下的xAI雖已在AI領域積極布局，但在AI程式開發工具上仍有明顯缺口。Cursor在全球開發者社群中口碑極佳，連英偉達執行長黃仁勳（Jensen Huang）都公開稱讚Cursor是他「最愛的企業AI服務」。此次收購不僅讓SpaceX直接取得頂尖的AI程式開發能力，更能與OpenAI、Anthropic等AI巨頭正面競爭，加速推進馬斯克打造AI垂直整合帝國的野心。收購消息公布後，市場反應熱烈，SpaceX股價單日飆漲逾17%，市值一度超越微軟，躍升全球第四大上市公司。從上市首日的2兆美元市值，到收購Cursor後進一步攀升，SpaceX的擴張速度讓華爾街嘆為觀止。馬斯克正在打造一個橫跨火箭、衛星、AI與程式開發的超級科技帝國，而這一切，才剛剛開始。