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▲愛莉莎莎剛動完雙眼皮手術時，臉相當浮腫。（圖／愛莉莎莎 Alisasa YouTube）

百萬網紅愛莉莎莎話題不斷，她今年3月才動刀割雙眼皮，眼部腫脹時被調侃撞臉綜藝大哥胡瓜，後來又與尼泊爾瑜伽老師發生紛爭，雙方和解後，愛莉莎莎順勢公開戀情，認愛攝影師男友。最新消息則是，愛莉莎莎找上台北知名整形醫師許瑞賢諮詢，疑似想隆鼻。對此，愛莉莎莎否認，強調只是想做鼻竇炎手術。據《鏡週刊》報導，有讀者爆料，愛莉莎莎近日在追求美的道路上疑似有新進度，找到台北整形名醫想動隆鼻手術。對此愛莉莎莎火速否認，笑說自己只是去諮詢鼻竇炎的問題罷了。不過愛莉莎莎對醫美確實不排斥，她今年3月才剛在韓國動雙眼皮手術。愛莉莎莎當時說，自己的眼睛本來是內雙，結果隨著年紀增長，眼皮越來越垂，看起來就像單眼皮，比較無神，這才下定決心去做雙眼皮手術。而剛動完刀時，愛莉莎莎也自嘲不敢見人：「最醜幾乎一個月都沒有自拍」，直到傷口消腫才繼續恢復拍片。愛莉莎莎的新男友則是她頻道的攝影師，曾陪愛莉莎莎到尼泊爾拍攝學習瑜伽的過程，兩人因此越走越近，展開交往。在愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師因為分潤問題發生爭議時，兩人尚未認愛，卻不小心被瑜伽老師曝光關係，愛莉莎莎這才順勢公開男友，並分享男友幫她慶生的照片，甜蜜地說：「34歲的女人，還是很有價值的。」