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▲林柏宏是台師大化學系畢業的高材生，曾當過國中家教老師。（圖／林柏宏臉書）

近日男星劉冠廷當過體育老師的往事被挖出，引發粉絲討論，其實除了劉冠廷外，金鐘視后柯佳嬿與男神林柏宏也有當老師的經驗。柯佳嬿出道前曾在幼兒園當過2年老師，台師大化學系畢業的林柏宏則是當理化家教，一對一輔導學生作業。林柏宏曾在受訪時透露，自己當家教老師時非常嚴格，笑喊：「我學生都很怕我」。柯佳嬿大學就讀實踐大學應用外語學系，但因爸爸驟逝的關係，她不得不放棄學業，早早就出社會賺錢扛家計。當時柯佳嬿去當幼兒園老師，工作約2年左右才被星探挖掘，拍周杰倫的MV〈楓〉正式出道；柯佳嬿隔年又演電影《一年之初》，讓她開始慢慢走紅，如今多年過去，柯佳嬿已是2度拿下金鐘獎戲劇節目女主角獎的實力派視后。林柏宏則是台灣師範大學化學系畢業的學霸，他曾在受訪時笑說，考上師大是「不小心的」，他曾以為自己會從此踏入教育界，成為一名化學老師，走一條符合社會大眾認同的穩定路線。但林柏宏內心其實深愛表演，所以後來才去參加第2屆《超級星光大道》，開始慢慢踏入演藝圈。而林柏宏在就讀大學期間，也有兼職做家教老師，他說自己當時雖然有上電視，但也不會因此就與學生過分親近，還是會保持嚴肅，緊盯學生課業，教學態度「沒在開玩笑」，所以學生其實都很怕他。林柏宏也透露，當家教的收入其實還算不錯，他教國中生數學、理化、生物，一個禮拜最多上4天課，一個月就可以賺8000至1萬元，比普通打工族還多。但他後來沒走入教職，是因為不確定自己對教學的熱忱，所以大學畢業當完兵後，他才決定朝演員之路邁進。如今林柏宏已靠著《火神的眼淚》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等精彩作品，成為大咖男星。