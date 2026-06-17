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台中市警察局第一分局一輛巡邏車車齡已逾11年，不但維修費偏高，對員警執勤安全亦有疑慮，分局警友會輔導主任亦為真愛美學牙醫診所執行長林傳凱，得知後慷慨捐贈1輛最新款高性能油電巡邏車。6月16日舉行巡邏車捐贈儀式，由分局長林大為代表受贈，並由局長吳敬田親臨感謝，現場亦邀請第一警友辦事處幹部、義警、義交、民防及志工等貴賓共同參與，見證警民攜手守護治安的重要時刻。林傳凱執行長深耕臺中醫療與公益領域多年，自民國92年起擔任臺中市大台中警察之友會第一警友辦事處主任長達23年，長期支持警政工作；今年年初卸下主任一職，現轉任輔導主任後，仍持續關心基層員警執勤需求。因考量警用車輛使用頻繁，特別捐贈全新款高性能油電巡邏車1輛，配置於大誠分駐所執行巡邏勤務，汰換原使用逾11年、行駛里程超過15萬公里之巡邏車。儀式中由林傳凱執行長致贈象徵鑰匙之模型，並由分局長林大為代表受贈，隨後回贈警車模型紀念品，場面溫馨隆重。林傳凱執行長除長年支持警政工作外，也積極投入偏鄉醫療及公益服務，協助南投仁愛鄉設置牙科醫療站，並率領醫療志工團赴海外義診，長期秉持奉獻與回饋精神，將專業與愛心化為實際行動回饋社會。此次捐贈之巡邏車兼具高機動性與節能減碳效益，投入第一線勤務後，將有效提升員警執勤安全及治安維護效能，為守護轄區居民增添一份堅實力量！第一分局表示，感謝林傳凱執行長多年來對警政工作的支持與付出，此次捐贈不僅充實警用裝備，更展現警民合作、共同守護地方治安的良善力量。未來第一分局將善用各項資源，持續強化治安維護、交通疏導及為民服務工作，守護市民生命財產安全，打造更安全、宜居的中、西區生活環境！