2026世界盃足球賽今（17）日再掀高潮，衛冕軍阿根廷小組賽首戰3比0擊敗阿爾及利亞，38歲球王梅西（Lionel Messi）上演帽子戲法；有趣的是，在最新足球遊戲《EA Sports FC 26》中，梅西的總評分僅有86分，早已不再是遊戲中的頂級球員，但梅西仍用實力打臉各界，證明年齡對技術毫無影響。

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梅西首戰帽子戲法　榮登世界盃進球王

梅西此役分別在17分鐘、60分鐘、76分鐘射門得分，當中甚至有2球是在禁區邊緣的中長距離遠射得手，不僅成為本屆世界盃首位完成帽子戲法的球員，也追平世界盃歷史進球紀錄保持人克洛澤（Miroslav Klose）的16球紀錄，再度證明自己仍是足壇最具影響力的超級巨星。

《FC 26》給86分！梅西創18年來最低評價

翻開《EA Sports FC 26》的球員總評分，梅西2026年只剩86分，是從2008年以來最低的能力值，在阿根廷陣中也只排在第4，其中梅西的盤球90分最高，接續是射門85分、傳球85分、速度78分、身體對抗64分、防守33分。

相較之下，今天同樣有進球的姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）都獲得91分高評價，明（18）日將出賽的41歲C羅（Cristiano Ronaldo），評分也是86分，克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇（Luka Modrić）則以下滑至83分。

從94分神壇跌到86分　梅西用世界盃戴帽回應質疑

回顧梅西的遊戲評分歷史，他曾在《FIFA 12》、《FIFA 13》、《FIFA 14》、《FIFA 16》、《FIFA 19》與《FIFA 20》等作品中多次拿下94分，是當時無可爭議的遊戲最強球員之一。

但隨著年齡增長，梅西評分逐年下修，從《FIFA 23》的91分、《FC 24》的90分，到《FC 25》的88分，如今《FC 26》僅剩86分，甚至回到接近18年前《FIFA 08》的水準，儘管 EA 認為梅西已不在巔峰，但他在世界盃舞台上的表現顯然仍具備改寫比賽的能力。

2026世界盃知名球星《EA Sports FC 26》球員評分

球員 FC 26總評
姆巴佩（法國） 91
哈蘭德（挪威） 91
穆罕默德·薩拉赫（埃及） 91
奧斯曼·登貝萊（法國） 90
裘德·貝林漢（英格蘭） 90
凱恩（英格蘭） 89
梅西（阿根廷） 86
C羅（葡萄牙） 86
莫德里奇（克羅埃西亞） 83

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...