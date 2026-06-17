2026世界盃足球賽今（17）日再掀高潮，衛冕軍阿根廷小組賽首戰3比0擊敗阿爾及利亞，38歲球王梅西（Lionel Messi）上演帽子戲法；有趣的是，在最新足球遊戲《EA Sports FC 26》中，梅西的總評分僅有86分，早已不再是遊戲中的頂級球員，但梅西仍用實力打臉各界，證明年齡對技術毫無影響。
梅西首戰帽子戲法 榮登世界盃進球王
梅西此役分別在17分鐘、60分鐘、76分鐘射門得分，當中甚至有2球是在禁區邊緣的中長距離遠射得手，不僅成為本屆世界盃首位完成帽子戲法的球員，也追平世界盃歷史進球紀錄保持人克洛澤（Miroslav Klose）的16球紀錄，再度證明自己仍是足壇最具影響力的超級巨星。
《FC 26》給86分！梅西創18年來最低評價
翻開《EA Sports FC 26》的球員總評分，梅西2026年只剩86分，是從2008年以來最低的能力值，在阿根廷陣中也只排在第4，其中梅西的盤球90分最高，接續是射門85分、傳球85分、速度78分、身體對抗64分、防守33分。
相較之下，今天同樣有進球的姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）都獲得91分高評價，明（18）日將出賽的41歲C羅（Cristiano Ronaldo），評分也是86分，克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇（Luka Modrić）則以下滑至83分。
從94分神壇跌到86分 梅西用世界盃戴帽回應質疑
回顧梅西的遊戲評分歷史，他曾在《FIFA 12》、《FIFA 13》、《FIFA 14》、《FIFA 16》、《FIFA 19》與《FIFA 20》等作品中多次拿下94分，是當時無可爭議的遊戲最強球員之一。
但隨著年齡增長，梅西評分逐年下修，從《FIFA 23》的91分、《FC 24》的90分，到《FC 25》的88分，如今《FC 26》僅剩86分，甚至回到接近18年前《FIFA 08》的水準，儘管 EA 認為梅西已不在巔峰，但他在世界盃舞台上的表現顯然仍具備改寫比賽的能力。
2026世界盃知名球星《EA Sports FC 26》球員評分
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梅西此役分別在17分鐘、60分鐘、76分鐘射門得分，當中甚至有2球是在禁區邊緣的中長距離遠射得手，不僅成為本屆世界盃首位完成帽子戲法的球員，也追平世界盃歷史進球紀錄保持人克洛澤（Miroslav Klose）的16球紀錄，再度證明自己仍是足壇最具影響力的超級巨星。
《FC 26》給86分！梅西創18年來最低評價
翻開《EA Sports FC 26》的球員總評分，梅西2026年只剩86分，是從2008年以來最低的能力值，在阿根廷陣中也只排在第4，其中梅西的盤球90分最高，接續是射門85分、傳球85分、速度78分、身體對抗64分、防守33分。
相較之下，今天同樣有進球的姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）都獲得91分高評價，明（18）日將出賽的41歲C羅（Cristiano Ronaldo），評分也是86分，克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇（Luka Modrić）則以下滑至83分。
從94分神壇跌到86分 梅西用世界盃戴帽回應質疑
回顧梅西的遊戲評分歷史，他曾在《FIFA 12》、《FIFA 13》、《FIFA 14》、《FIFA 16》、《FIFA 19》與《FIFA 20》等作品中多次拿下94分，是當時無可爭議的遊戲最強球員之一。
但隨著年齡增長，梅西評分逐年下修，從《FIFA 23》的91分、《FC 24》的90分，到《FC 25》的88分，如今《FC 26》僅剩86分，甚至回到接近18年前《FIFA 08》的水準，儘管 EA 認為梅西已不在巔峰，但他在世界盃舞台上的表現顯然仍具備改寫比賽的能力。
2026世界盃知名球星《EA Sports FC 26》球員評分
|球員
|FC 26總評
|姆巴佩（法國）
|91
|哈蘭德（挪威）
|91
|穆罕默德·薩拉赫（埃及）
|91
|奧斯曼·登貝萊（法國）
|90
|裘德·貝林漢（英格蘭）
|90
|凱恩（英格蘭）
|89
|梅西（阿根廷）
|86
|C羅（葡萄牙）
|86
|莫德里奇（克羅埃西亞）
|83
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