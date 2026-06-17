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投資人將目光聚焦在聯準會利率決議與新任主席華許的政策立場，也因此美股四大指數昨（16）日多數走低，台指期夜盤下跌744點，拖累台北股市今（17）日開盤下跌123.92點、來到45685.27點，最低一度來到45159.51點，午盤下跌307.75點或0.67%，來到45501.44點。中小型股開低走高，櫃買指數開盤下跌1.29點、來到428.97點，盤中成功翻紅，午盤上漲1.31點或0.3%，來到431.57點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、華邦電、長榮航、群創、合晶；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、華邦電、南亞科、台積電、大立光。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌45元、來到2355元，盤中最低來到2350元，午盤下跌35元或1.46%，來到2365元；聯發科開盤下跌65元、來到4495元，盤中最低來到4380元，午盤下跌125元或2.74%，來到4435元；台達電今日除息，除息參考價約2220元，以平盤價2220元開出，隨後一路走低，午盤下跌70元或3.14%，來到2160元。不過雖然大盤走低，不少族群表現強勁，被動元件概念股延續漲勢，凱美、大毅、禾伸堂、日電貿攻上漲停板，興勤上漲逾7%，華新科上漲逾6%，信昌電上漲逾5%，國巨*、蜜望實上漲逾4%。此外，金融類股指數盤中翻紅，一度漲逾3%，尤其在金控除息日期陸續出爐，加上高股息ETF換股卡位，帶動這一波壽險大型金控股強勁攻勢，富邦金一度攻上139元新高價，國泰金也翻紅急拉目前最高來到117元，也創金控成立以來新高價，其餘包括凱基金、台新新光金、元大金、永豐金及兆豐金亦同步飆新高。