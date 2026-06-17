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▲《蘿莉塔：情陷謬思》由金武烈（上至下）、朴海日、金高銀主演。（圖／翻攝自Naver）

韓星金武烈靠Netflix韓劇《鐵拳教育》爆紅，深受台韓粉絲喜愛，而他過去也演過多部電影，其中就包含在韓國被分級成19禁的成人片《蘿莉塔：情陷謬思》。該片是女星金高銀的出道首作，兩人在電影中激情床戰，金高銀甚至有大尺度裸露畫面，因此才被分成限制級，小朋友不准看。《蘿莉塔：情陷謬思》在2012年上映，主演除了金武烈、金高銀外，還有青龍獎影帝朴海日。朴海日在劇中飾演七旬作家「李寂寥」，金武烈則是他的關門弟子「徐志友」，兩人本來是感情相當好的師徒，卻因金高銀飾演的高中生「銀嬌」的闖入，讓3人之間的關係產生微妙的妒忌與變化。在電影中，金高銀與朴海日、金武烈都有大尺度床戲，非常犧牲，但她也因為這部作品快速走入大眾視野，一舉拿下大鐘獎、青龍獎、釜日電影獎的最佳女子新人獎，演技備受肯定。金武烈則是獲得釜日電影獎的最佳男配角提名，可惜並未獲獎，因此不少粉絲都忘記他也有演過這部19禁文藝片。而金武烈的電影代表作主要都是動作片，例如《犯罪都市4》、《芭蕾復仇曲》、《極惡對決》等，這類武打動作電影他表現得更加出色，因此在《鐵拳教育》中，他飾演以暴制暴的教權局督察「羅華振」，相當得心應手，讓觀眾也直呼過癮，紛紛敲碗想看金武烈繼續拍《鐵拳教育》第二季。