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▲景氣太差連必勝客都撐不住（圖／美聯社／達志影像）

一個陪伴全球消費者超過半世紀的披薩王國，正式宣告易主。擁有68年歷史的必勝客（Pizza Hut），母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）16日宣布以27億美元（約新台幣853億元）出售必勝客全球業務，震驚餐飲界。這個曾經稱霸全球披薩市場的紅屋頂品牌，如今在外送平台崛起、消費習慣改變的浪潮衝擊下，連撐下去的資格都快沒有了。必勝客的故事，說起來充滿美國夢的浪漫色彩。1958年，美國堪薩斯州威奇托市，兩兄弟向母親借了600美元，在一間小店裡開始賣披薩。由於招牌只能放下八個字母，索性就叫「Pizza Hut」。沒想到這個陽春起點，竟孕育出一個跨越全球的餐飲帝國。1969年，標誌性的紅屋頂設計正式亮相，成為全球消費者心中最熟悉的餐廳符號之一。1971年，必勝客正式躍升全球最大披薩連鎖店，全盛時期旗下門市遍布全球，業績亮眼、獲利豐厚，是百勝集團最重要的搖錢樹之一。然而輝煌沒能持續太久。1980年代，達美樂（Domino's）以「30分鐘保證送達」的強勢外送策略橫空出世，迅速搶走大批客源。反觀必勝客長期深耕大坪數內用餐廳模式，在外送風潮席捲之下，不僅靈活度不足，高昂的店租與人力成本更成為沉重包袱。進入2020年代，DoorDash、Uber Eats等外送平台全面改變消費者的用餐習慣，必勝客的處境更是雪上加霜。根據市場研究機構Technomic數據，去年必勝客美國銷售額慘跌8.2%，遠遠低於整體市場平均水準，表現之差令市場側目。在全球經濟不景氣、消費降溫的大環境下，必勝客的頹勢更加難以掩蓋。去年百勝集團整體全球銷售成長5%，必勝客卻逆勢下滑2%，成為集團中最顯眼的一塊短板。截至去年底，必勝客全球仍有近2萬家餐廳，但今年2月已不得不宣布關閉美國250家門市，以止血求存。市場研究機構GlobalData總經理桑德斯（Neil Saunders）直言不諱：「必勝客長期是百勝集團的軟肋，要讓它重返成長軌道需要極大的投資與耐心，而百勝顯然已無意繼續承擔這個重擔。」此次出售分兩部分進行。私募股權公司遠距資本（LongRange Capital）以約15億美元接手必勝客美國等地業務，中國必勝客則由百勝中國控股公司以約12億美元買下。中國是必勝客海外第二大市場，佔全球銷售額約19%，百勝中國早在2016年便已獨立分拆，此次接手順理成章。接手美國業務的遠距資本創辦人柏林（Bob Berlin），過去在知名投資機構包波斯特集團（The Baupost Group）任職期間，曾成功重振速食品牌阿比（Arby's），市場對他寄予厚望。百勝執行長特納（Chris Turner）也表態看好新東家，認為出售後能讓集團將資源集中在KFC與塔可貝爾（Taco Bell）等表現更亮眼的品牌上。此案預計於今年第三季完成交割，消息公布後百勝股價隨即上漲近2%，市場顯然對甩開這個包袱持正面看法。只是，68年的紅屋頂能否在新主人手中重新燃起昔日光輝，仍是一個讓人充滿期待又帶點惆悵的未知答案。