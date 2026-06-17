2026年美加墨世界盃小組賽首輪，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）上演帽子戲法，率領阿根廷以3：0擊敗阿爾及利亞，寫下追平世界盃歷史進球王等多項紀錄。然而，當全球目光聚焦在梅西封神之夜時，這位被梅西三度攻破球門的阿爾及利亞門將，正是法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡·席丹（Luca Zidane）。更讓人好奇的是，父親曾率領法國奪下世界盃冠軍，盧卡卻沒有選擇披上高盧雄雞戰袍，而是站在阿爾及利亞球門前與阿根廷對抗，這段跨越法國與北非的家族故事，也因此再度成為世界足壇熱議焦點。

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血脈傳承！盧卡選擇阿爾及利亞的尋根之旅

盧卡之所以具備代表阿爾及利亞出賽的資格，是因為他的祖父母（即席丹的雙親）皆出生於阿爾及利亞。

這位28歲的門將其實出生於法國，並且因為父親自2001年起效力皇家馬德里，以及後續在2010年代擔任皇馬主帥的緣故，他人生的大半時間都在西班牙度過。儘管長年旅居歐洲，阿爾及利亞的血脈與文化卻始終深深烙印在他的成長軌跡中。

席丹全力支持！盧卡：能踢世界盃是每個孩子的夢想

根據權威外媒《The Athletic》的報導，盧卡在受訪時感性地道出了選擇阿爾及利亞的原因：「從小我們就在阿爾及利亞文化的薰陶下長大。對我來說，能為阿爾及利亞效力是一份無上的榮耀。」

談及這個可能引發外界議論的重大決定，盧卡強調這是他個人的選擇，但也經過了家族的深思熟慮：「最後的決定權在我，但我跟我的家人、父母、兄弟以及祖父都討論過。我的父親非常為我開心，他知道這是我心之所向。畢竟，能夠參加世界盃是任何一個踢球孩子的終極夢想。」

盧卡披上阿爾及利亞國家隊戰袍的時間其實並不長。他在去年10月才正式迎來了國際賽初登場。短短幾個月後，他便隨隊出征非洲國家盃（AFCON），並成功站穩了國家隊一號門將的位置。如今，這位傳奇名將之後帶著家族的期盼與尋根的榮耀，正式站上了2026年世界盃的舞台，為「沙漠之狐」阿爾及利亞鎮守最後一道防線。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...