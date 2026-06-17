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盧卡之所以具備代表阿爾及利亞出賽的資格，是因為他的祖父母（即席丹的雙親）皆出生於阿爾及利亞。
這位28歲的門將其實出生於法國，並且因為父親自2001年起效力皇家馬德里，以及後續在2010年代擔任皇馬主帥的緣故，他人生的大半時間都在西班牙度過。儘管長年旅居歐洲，阿爾及利亞的血脈與文化卻始終深深烙印在他的成長軌跡中。
席丹全力支持！盧卡：能踢世界盃是每個孩子的夢想
根據權威外媒《The Athletic》的報導，盧卡在受訪時感性地道出了選擇阿爾及利亞的原因：「從小我們就在阿爾及利亞文化的薰陶下長大。對我來說，能為阿爾及利亞效力是一份無上的榮耀。」
談及這個可能引發外界議論的重大決定，盧卡強調這是他個人的選擇，但也經過了家族的深思熟慮：「最後的決定權在我，但我跟我的家人、父母、兄弟以及祖父都討論過。我的父親非常為我開心，他知道這是我心之所向。畢竟，能夠參加世界盃是任何一個踢球孩子的終極夢想。」
盧卡披上阿爾及利亞國家隊戰袍的時間其實並不長。他在去年10月才正式迎來了國際賽初登場。短短幾個月後，他便隨隊出征非洲國家盃（AFCON），並成功站穩了國家隊一號門將的位置。如今，這位傳奇名將之後帶著家族的期盼與尋根的榮耀，正式站上了2026年世界盃的舞台，為「沙漠之狐」阿爾及利亞鎮守最後一道防線。
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