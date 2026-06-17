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▲SK海力士颠覆傳統徵才！不問學歷只問能力（圖／美聯社／達志影像）

AI浪潮來得又急又猛，連半導體巨頭的招聘邏輯都跟著大翻轉。南韓SK海力士17日宣布展開新一波徵才活動，最令市場震驚的是，這次直接取消長期以來要求「4年制大學以上學歷」的門檻，正式向所有學歷背景的求職者敞開大門。而就在這個宣布的前幾天，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）才剛在首爾與SK集團掌門人崔泰源會面，雙方就AI與半導體領域的合作展開深度會談——這個時間點，讓外界對SK海力士的未來布局充滿想像。就在本月稍早，黃仁勳亞洲行抵達南韓，與SK集團董事長崔泰源展開會談，外界普遍認為，雙方就AI晶片所需的高頻寬記憶體（HBM）供應鏈深化合作，達成重要共識。SK海力士是全球最重要的HBM供應商之一，也是輝達GPU不可缺少的關鍵夥伴，兩家公司的緊密連結，正是此波AI革命的核心之一。黃仁勳的到訪，無異於為SK海力士的AI前景再度背書。而SK海力士隨即宣布大規模徵才、打破學歷限制，明確傳遞出一個訊號：AI時代的人才缺口已大到讓企業不得不重新定義「誰才算是人才」。SK海力士此次徵才最引人注目的轉變，在於完全取消過去要求4年制大學以上學位的硬性規定。公司明確表示，無論求職者擁有什麼樣的教育背景，只要實際工作能力與成長潛力達到要求，均有機會獲得錄用。SK海力士強調，在AI快速變遷的環境中，一張大學文憑早已無法定義一個人的競爭力，他們更看重的是求職者能否解決複雜問題、能否在高速變化的技術環境中持續成長。SK集團董事長崔泰源近來也公開點出，AI時代下的頂尖人才必須具備三種核心能力：第一是「思考力」——能夠提出問題並深入探究本質；第二是「適應力」——能夠靈活面對技術環境的快速變化；第三是「同理力」——能夠接受多元觀點、善於與他人合作共創。這三項能力的共同點，在於全都無法用學歷高低來衡量，也恰恰印證了SK海力士此次取消學歷門檻背後更深層的戰略思維。SK海力士此番動作，也與其亮眼的業績展望高度吻合。受惠於AI與半導體需求爆發，SK海力士預估明年將發出高額員工分紅，吸引大批求職者目光。在全球AI軍備競賽持續升溫的背景下，從美國到亞洲，各大科技與半導體企業正掀起一場激烈的人才爭奪戰。分析人士指出，SK海力士率先打破學歷限制，不僅是順應AI時代對多元人才的迫切需求，更可能引發南韓乃至亞洲其他企業的連鎖效應，加速推動傳統招聘制度的全面革新。AI的時代已經到來，而這一次，入場券不再只屬於那些手握大學文憑的人。